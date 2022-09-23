傳拆除iPhone 14生產線 富士康：轉生產Pro

蘋果發表iPhone 14系列手機後，近日傳出因為銷量不如預期，鄭州富士康拆除iPhone 14部分生產線。對此，富士康內部人士今天透露，有部分生產線升級為生產iPhone 14 Pro機型。

鴻海集團旗下的富士康是iPhone 14系列最大代工廠商，占整體代工比例7成左右，同時也是高階iPhone14 Pro系列的主力代工廠商。

據中村關在線報導，iPhone 14系列發布之後，標準版遭中國用戶「冷落」，價格迅速跌破發行價。其中，85%預購iPhone 14 Pro系列，iPhone 14 Plus最慘，占不到5%。

報導稱，價格跌最狠的就是iPhone 14，因為對比Pro機型而言幾乎沒有什麼大升級，基本和iPhone 13 Pro的配置保持一致，很多網友表示，買iPhone 14不如直接買iPhone 13 Pro來得更划算一些。

有分析人士認為，iPhone 14系列銷量不及預期與沒有搭載最新的A16晶片有關，而且也沒有Pro機型的「動態島」有感升級。

近日，有富士康員工反映，富士康已經拆了不少iPhone 14生產線，據不完全統計，鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在5個以上。

中國證券報報導，富士康內部人士今天透露，有部分iPhone 14生產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產並無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況「火爆」。

據報導，今天在中國蘋果官網下單iPhone 14 Pro，收貨需要等待4至5週，最搶手的iPhone 14 Pro Max需要等待5至6週。而iPhone 14貨源充足，在蘋果官網下單都有現貨。