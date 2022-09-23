歐元急貶推升美元指數飆上112 在岸、離岸人民幣雙雙跌破7.1

在歐元再度急貶之下，美元指數今（23）日持續走高，一度升破112，持續刷新逾20年新高紀錄。美元指數再飆，亞幣貶勢難止。

23日在岸人民幣對美元下午盤16時30分收在7.1104，較上一交易日下跌294個基點或0.42％，失守7.1關口，再創逾兩年新低。

人民幣對美元中間價23日報6.9920，下調122點，並創近26個月新低。從中間價下調幅度相對即期匯價波動更加溫和來看，足見大陸監管層並不願見到人民幣快速走貶，中間價仍力守住「7」字頭未破。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣22日就已失守7.1關口，日內跌超300個基點，續創2020年6月以來新低；23日跌勢不止，日內一度再跌超400基點。此波離岸人民幣貶勢較在岸市場更劇烈，反映國際市場看貶人民幣的傾向更甚。

日本在22日進行外匯干預，以防止日元快速貶值，當日美元對日元匯率大跌，美元指數走弱，給了人民幣喘息的機會。

但23日歐元兌美元又出現急貶，一度跌破0.98，為2002年以來首次。由於歐元在美元指數權重近5成，歐元急貶，美元指數順勢走揚，23日一度站上112，持續刷新近20年新高紀錄。