快訊

陳吉仲百萬經費研究計畫涉抄襲？農委會這樣回

影／國光客運司機疑為躲閃野犬 車頭撞稀爛破大洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐元急貶推升美元指數飆上112 在岸、離岸人民幣雙雙跌破7.1

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
在岸、離岸人民幣對美元匯率23日雙雙失守7.1關口，再創逾兩年新低。(新華網)
在岸、離岸人民幣對美元匯率23日雙雙失守7.1關口，再創逾兩年新低。(新華網)

在歐元再度急貶之下，美元指數今（23）日持續走高，一度升破112，持續刷新逾20年新高紀錄。美元指數再飆，亞幣貶勢難止。

23日在岸人民幣對美元下午盤16時30分收在7.1104，較上一交易日下跌294個基點或0.42％，失守7.1關口，再創逾兩年新低。

人民幣對美元中間價23日報6.9920，下調122點，並創近26個月新低。從中間價下調幅度相對即期匯價波動更加溫和來看，足見大陸監管層並不願見到人民幣快速走貶，中間價仍力守住「7」字頭未破。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣22日就已失守7.1關口，日內跌超300個基點，續創2020年6月以來新低；23日跌勢不止，日內一度再跌超400基點。此波離岸人民幣貶勢較在岸市場更劇烈，反映國際市場看貶人民幣的傾向更甚。

日本在22日進行外匯干預，以防止日元快速貶值，當日美元對日元匯率大跌，美元指數走弱，給了人民幣喘息的機會。

但23日歐元兌美元又出現急貶，一度跌破0.98，為2002年以來首次。由於歐元在美元指數權重近5成，歐元急貶，美元指數順勢走揚，23日一度站上112，持續刷新近20年新高紀錄。

人民幣 指數 外匯

延伸閱讀

0+7、日本免簽助攻！赴日機票訂房量爆增三倍

中職／樂天女孩人氣跨國界 日本球迷也嗨翻

日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

旅遊熱潮將至！雄獅估年底日本旅遊業績恢復疫情前3成

相關新聞

傳拆除iPhone 14生產線 富士康：轉生產Pro

蘋果發表iPhone 14系列手機後，近日傳出因為銷量不如預期，鄭州富士康拆除iPhone 14部分生產線。對此，富士康...

歐元急貶推升美元指數飆上112 在岸、離岸人民幣雙雙跌破7.1

在歐元再度急貶之下，美元指數今（23）日持續走高，一度升破112，持續刷新逾20年新高紀錄。美元指數再飆，亞幣貶勢難止。

寧德時代加快全球布局 擬在歐洲建海外第三座工廠

全球新能源汽車市場風起雲湧，大陸各大動力電池廠商在爭奪國內市場的同時，也紛紛將目光投向海外市場。據第一財經報導，寧德時代...

美電動車補貼歧視 中揚言採措施維權

商務部新聞發言人束玨婷22日在例行新聞發布會上指出，中方對美方近期通過的「通貨膨脹削減法案」中有關歧視性電動汽車補貼條款...

息魔襲港 4年首加息 上調基本利率0.75厘至3.5厘

香港時隔四年後，再步入加息周期。美國昨日宣布再加息0.75厘後，匯豐、恒生、渣打、中銀香港及東亞隨即相繼上調港元最優惠利...

江蘇無錫搶第一 大陸首個智慧車全域測試城市

大陸江蘇省無錫市22日正式公布新版《無錫市智慧網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則》，與2021年公布的《實施細則》相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。