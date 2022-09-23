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江蘇無錫搶第一 大陸首個智慧車全域測試城市

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸江蘇省無錫市22日正式公布新版《無錫市智慧網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則》，成為大陸首個全域測試、示範的城市。(新華社)
大陸江蘇省無錫市22日正式公布新版《無錫市智慧網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則》，成為大陸首個全域測試、示範的城市。(新華社)

大陸江蘇省無錫市22日正式公布新版《無錫市智慧網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則》，與2021年公布的《實施細則》相比，新版將配備駕駛人的智慧網聯汽車道路測試、示範應用、示範運營的範圍擴大到了全市，這也意味著無錫成為大陸首個全域測試、示範的城市。

無錫市新版《實施細則》明確了展開智能網聯汽車測試與示範的主體、駕駛人及車輛需要具備的條件，明確了配備駕駛人和不配備駕駛人的兩種模式，其中配備駕駛人的車輛可在無錫全域範圍內根據實際需求選取路段、區域開展測試和示範。

不配備駕駛人的智能網聯汽車在劃定的三大測試區域內進行測試和示範，測試區域覆蓋錫山、惠山、濱湖、新吳、經開等重點板塊，以及綜合保稅區等特色場景。據瞭解，無錫此次劃定的不配備駕駛人測試區域都建設配備了車路協同路側設施。

與2021版的《實施細則》相比，新版還增加了示範運營的內容，給予智慧網聯汽車更大的技術創新和運營模式創新的空間。

具體來說，在保障運輸安全的前提下，鼓勵在特定的公交系統場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽車客運經營活動；鼓勵在交通狀況簡單、條件相對可控的特定場景使用自動駕駛汽車從事客運經營活動；鼓勵在具有相對封閉道路等特定場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運輸經營活動。

車道 板塊

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