比亞迪董座王傳福：大陸鋰資源可滿足3億輛電動車需求

隨著新能源汽車市場大爆發，電力電池上游材料鋰資源變得異常珍貴。大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福今（23）日在中國新能源汽車發展高層論壇上表示，大陸鋰資源總體是夠的，可以滿足全國3億輛汽車全面電動化的需求。

今年以來，電池原材料短缺，成本大幅上漲。因此，電池企業開始加快在上游領域的布局，搶礦現象不斷上演。「國內最近發現了很多鋰礦，只是開採沒那麼快，而市場增長很快，出現了供應緊張。」王傳福表示。

據上海有色網（SMM）數據，今年上半年，大陸鋰鹽產量大幅增加，碳酸鋰上半年產量總計達15.7萬噸，年增45％，氫氧化鋰產量總計10.7萬噸，年增32％。

從價格來看，上半年上游原材料價格高漲，以電池級碳酸鋰為例，從今年初每噸人民幣27.8萬元的價格上漲至6月30日均價人民幣46.9萬元，上半年價格漲幅達68.7％，期間價格最高曾漲至50.3萬元。

電池原材料價格從2021年就開始上漲，相較於2021年初，目前碳酸鋰的價格已上漲近10倍。最近，電池級碳酸鋰的價格再創新高，9月21日的均價達到了每噸50.8萬元，這已經超過了今年的歷史高位。

第一財經報導，在智利鋰礦項目生變之後，比亞迪不斷物色其他鋰礦，被稱為「亞洲鋰都」的宜春正成為比亞迪奪鋰的主戰場之一。比亞迪擬在宜春建設年產能30GWh（吉瓦時）動力電池、年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦採選綜合開發利用生產基地，合計總投資人民幣285億元。

公開資料顯示，宜春擁有全世界最大的鋰雲母礦，資源量折合碳酸鋰當量為636萬噸。宜春氧化鋰儲量高達258萬噸，占大陸全國鋰資源總儲量約23.6％。其中，探明可開採的氧化鋰儲量為110萬噸，占大陸全國比例為31％。

除了比亞迪外，寧德時代和國軒高科也在宜春布局鋰礦業務。此外，中創新航在今年上半年與天齊鋰業達成戰略合作協定、碳酸鋰供應框架協定。

動力電池企業蜂巢能源、億緯鋰能和上游鋰礦企業川能動力則在成都簽署合作協定，宣布將組建合資公司，共同在德陽－阿壩生態經濟產業園投資建設每年3萬噸鋰鹽專案，以加快在四川的鋰電產業布局。

國軒高科董事長李縝表示，到2025年，大陸的碳酸鋰需求量預計達60萬噸左右，未來五年，隨著江西、四川和青海鋰礦資源開採量提高以及電池回收技術的進步，進口鋰資源需求量將會大幅減少。「到2025年，宜春將形成年產50萬噸的鋰開發，徹底終結中國鋰短缺的情況。」