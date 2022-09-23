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亞洲獨角獸家數以中印最多 聚焦新能源車、無人機、教育科技

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
亞洲硬體獨角獸近期發展受疫情與碳中和趨勢影響，主要聚焦新能源車、無人機、教育科技。（DIGITIMES Research提供）
亞洲硬體獨角獸近期發展受疫情與碳中和趨勢影響，主要聚焦新能源車、無人機、教育科技。（DIGITIMES Research提供）

DIGITIMES Research發布亞洲獨角獸發展趨勢分析指出，亞洲國家中，目前獨角獸公司家數以中國、印度位居前兩位。亞洲硬體獨角獸近期發展受疫情與碳中和趨勢影響，主要聚焦新能源車、無人機、教育科技。

中國獨角獸公司的產業別涵蓋較多元，前四大產業包括電子商務、人工智慧、汽車與運輸、硬體。印度則以電子商務、金融科技及軟體業為最主要的獨角獸業別，而教育科技為近期在COVID-19影響下加速發展的線上平台模式。

亞洲甚至全球獨角獸公司多以軟體和網路平台類型為主。從硬體相關獨角獸來看，在全球疫情影響與碳中和發展趨勢下，帶動新能源車、無人機、教育科技等類型的獨角獸興起，其營運模式提供科技業者不同的創新發展策略思維及事業布局。

DIGITIMES Research分析師余佩儒指出，中國在新能源車領域的獨角獸，產品或服務範疇涉及電動車智慧化系統、動力電池、新能源車品牌及線上叫車平台等，在中國既有車企孵化的新能源車相關獨角獸，包括從長城汽車獨立出來的蜂巢能源，已發展成為中國二線電池廠。

另外，線上叫車平台為亞洲國家汽車領域獨角獸新興發展模式，形成「車企與平台整合」、「純線上平台」兩大發展類型。在硬體領域，中企大疆創新（DJI）無人機獨角獸的下階段布局，企圖與車企合作延展至智慧駕駛領域。在教育科技方面，疫情加速印度BYJU'S獨角獸K12線上教育平台發展以平台經濟驅動的硬體銷售商機。

獨角獸 疫情 印度

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