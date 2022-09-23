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最新全球金融中心榜單公布 大陸四地躋身前十名

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
一份最新全球金融中心名單公布，中國大陸有四地躋身前十名榜單。（新華社）
一份最新全球金融中心名單公布，中國大陸有四地躋身前十名榜單。（新華社）

一份最新全球金融中心名單公布，中國大陸有四地躋身前十名。這份名單全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、新加坡、香港、舊金山、上海、洛杉磯、北京、深圳、巴黎。其中，深圳再次躋身全球十大金融中心，比上一期上升了一位。

大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院攜手英國智庫Z/Yen集團，22日在深圳和英國倫敦聯合發布「第32期全球金融中心指數報告（GFCI 32）」。該指數從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水準、聲譽等方面對全球主要金融中心進行了評價和排名。

根據報告，全球超過100個金融中心城市平均得分有所上升。紐約、倫敦兩大全球頂級金融中心排名不變，香港排名全球第四，與新加坡的得分差距僅為1分。舊金山超越上海，排名全球第五。

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余淩曲表示，可以看到，儘管中間有反覆和震盪，中國金融中心的競爭力總體提升迅猛。此外，頭部金融中心國際地位鞏固，後發金融中心趕超趨勢明顯。已有包括香港在內的四個金融中心進入前十，廣州、成都等後起之秀也加快趕超。

本期GFCI中，大陸共有12個金融中心城市進入榜單，其中上海、北京和深圳已躋身全球十大金融中心行列，大多數城市排名穩中有升。

北京保持全球第８位次；成都上升3位，位列全球第34；大連、南京、杭州、天津等金融中心城市正逐漸被全球金融從業者所熟悉，評分和排名顯著上升，加快步伐。其中，南京排名上升幅度最大，上升了24位；天津、大連和杭州分別上升18位、14位和8位。

值得關注的是，疫情中，金融科技的創新力量更加凸顯，各個金融中心都在佈局金融科技的發展。整體來看，中美兩國金融科技實力領先。從前10名來看，中國的金融中心金融科技發展風頭正勁。

GFCI根據金融科技產出對113個金融中心的金融科技發展水準進行評估，前十名幾乎被中美兩國金融中心包攬，依次是紐約、舊金山、洛杉磯、倫敦、上海、北京、深圳、波士頓、芝加哥、香港。

中國、美國和德國金融中心金融科技進步最為顯眼，亞特蘭大、成都、柏林、斯圖加特、聖達戈、天津、大連、南京、杭州和武漢金融科技排名提升均超過10位；在這些國家之外，赫爾辛基、奧斯陸、盧加諾排名提升也超過10位。

金融中心 深圳 舊金山

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