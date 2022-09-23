2030年汽車嵌入式連接市場將達50億美元 高通份額超八成

集微網消息，Counterpoint數據顯示，今年上半年汽車連接模塊和芯片組出貨量同比僅增長3%。其中中國是最大的地區市場，主要受益於蔚來、小鵬、賽力斯等新興汽車品牌越來越多地提供具備大型顯示器、智能駕艙解決方案的信息娛樂系統，以及需要嵌入式連接的ADAS等功能。

但是在2022年上半年，由於供應鏈中斷和疫情封控政策導致汽車製造速度減緩，中國汽車連接模塊出貨量同比下降近7%。

歐洲各地的汽車製造商則試圖通過車載軟件服務訂閲中獲得可觀的收入。為此，他們在包括較低端車型在內的車飾中提供更多嵌入式連接功能。俄烏沖突破壞了歐洲汽車市場在疫情後的復囌，由於德國、法國、英國和其他歐洲國家的汽車製造受到零部件短缺影響，該區域的汽車連接模塊出貨量同比下降了10%以上。

雖然上述兩個最大的市場無法避免地受到地緣政治因素和疫情限製的影響，但北美地區仍然表現出更大的彈性。2022年，該地區汽車連接模塊出貨量同比增長27%。

Counterpoint高級研究分析師Soumen Mandal表示，隨著數字功能和ADAS的採用越來越多，對乘用車嵌入式連接的需求將會增加。

高通在汽車連接芯片組市場佔據80%以上市場份額，並提供汽車數字轉型的完整解決方案，從硬件開始，通過驍龍數字底盤擴展到雲服務。這種一站式解決方案可以幫助生態系統中的參與者減少上市時間，提高競爭力。

聯發科和三星去年推出了5G解決方案。隨著汽車行業逐漸採用5G連接技術，Counterpoint預計聯發科和三星將增加其在5G汽車連接技術方面的市場份額。然而，它們可能需要更協調一致的努力，以大幅擴大它們的份額，並從更大的規模經濟中獲益。

Counterpoint研究副總裁Peter Richardson預測，到2030年，汽車連接模塊出貨量預計將每年增長約11%，達到9700萬個；對5G模塊的需求正迅速增加，預計到2027年在售的連網汽車中約有一半具備5G連接功能。具有數字駕艙、自主能力（ADAS L3+）和電氣化的集中化架搆的發展將推動5G技術滲透率的增長。同時，到2030年，汽車連接模塊市場預計將達到50億美元。數十億美元的細分市場機會將確保該細分市場保持充滿活力和高度競爭力。