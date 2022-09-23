中德汽車大會 探討綠能發展

主題為「碳中和與未來同行」的第六屆中德汽車大會20日在柏林舉行。中德兩國政府官員、汽車業界、學界代表通過線下會議結合視訊連線的方式，圍繞新能源汽車、綠色供應鏈、行業創新合作等話題展開探討。

新華社報導，德國聯邦議院議員、前副議長漢斯-彼得·弗裏德里希在致詞中表示，德中兩國50年來始終致力於尋求相互理解，維持了良好夥伴關係，這為兩國創造了大量機遇和更多價值。汽車智能化轉型給應對氣候變化這一共同挑戰帶來新的合作機遇，希望雙方共同打造一個綠色環保世界，真正實現汽車行業的新發展。

中國大陸駐德國大使吳懇在大會上致詞說，今年恰逢中德建交50周年，作為世界主要經濟體，中德兩國緊密的經貿關係是全球化的一個縮影，利及各方。當今汽車產業發展日新月異，蘊藏著巨大市場和商機。雙方應把握時代機遇，立足已有根基，凝聚發展共識，深入溝通對話，攜手共創中德汽車產業合作的美好未來。

多名與會者對汽車電動化、智能化和可持續發展等轉型方向表達認同。他們表示，將繼續遵循行業發展規律，打造綠色環保型企業，共同促進中德合作。

位於柏林的大會主論壇在現場設置汽車經濟與出行技術展，展示十餘款中德兩國車企生產的新能源車型。大會還將與中國大陸溫州市、嘉興市、襄陽市線上聯動，舉辦對德產業合作推介會。