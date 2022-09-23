天津等15城市 獲陸獎補資金

大陸交通運輸部、財政部21日公示2022年大陸國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈首批城市名單，15個城市入圍。

中新社報導，這15城市包括，天津、石家莊、濟南、臨沂、寧波、金華、廈門、福州、泉州、廣州、鄭州、武漢、重慶、成都、昆明。

根據大陸財政部、交通運輸部今年聯合發布的通知，自2022年起，用3年左右時間集中力量支持30個左右城市（含城市群中的城市）實施綜合貨運樞紐補鏈強鏈。

其中，優先選擇6條主軸上覆蓋京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江經濟帶、粵港澳等國家重大戰略區域的樞紐；優先選擇位於大陸橋走廊、西部陸海走廊等涉及西部地區走廊、沿邊通道上樞紐；鼓勵2個及以上城市聯合申報綜合貨運樞紐。

大陸財政部根據交通運輸部建議名單，結合財力情況，採取獎補結合方式，專門安排一定規模的車輛購置稅收入補助地方資金予以支持。獎補資金按照每個城市原則上不超過15億元（人民幣，下同）、每個城市群原則上不超過30億元控制。實施第一年按每個城市5億元的統一標準予以補助（城市群補助總額按10億元上限控制）。

天津等15個城市在競爭性評審中勝出。公示期結束後，它們將獲得大陸中央獎補資金的支持。