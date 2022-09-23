天津等15城市 獲陸獎補資金

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸交通運輸部、財政部21日公示2022年大陸國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈首批城市名單，15個城市入圍。

中新社報導，這15城市包括，天津、石家莊、濟南、臨沂、寧波、金華、廈門、福州、泉州、廣州、鄭州、武漢、重慶、成都、昆明。

根據大陸財政部、交通運輸部今年聯合發布的通知，自2022年起，用3年左右時間集中力量支持30個左右城市（含城市群中的城市）實施綜合貨運樞紐補鏈強鏈。

其中，優先選擇6條主軸上覆蓋京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江經濟帶、粵港澳等國家重大戰略區域的樞紐；優先選擇位於大陸橋走廊、西部陸海走廊等涉及西部地區走廊、沿邊通道上樞紐；鼓勵2個及以上城市聯合申報綜合貨運樞紐。

大陸財政部根據交通運輸部建議名單，結合財力情況，採取獎補結合方式，專門安排一定規模的車輛購置稅收入補助地方資金予以支持。獎補資金按照每個城市原則上不超過15億元（人民幣，下同）、每個城市群原則上不超過30億元控制。實施第一年按每個城市5億元的統一標準予以補助（城市群補助總額按10億元上限控制）。

天津等15個城市在競爭性評審中勝出。公示期結束後，它們將獲得大陸中央獎補資金的支持。

人民幣 鄭州

延伸閱讀

央行續升息 財政部：青安房貸利率減半碼優惠至年底

假冒「唐澤貴洋」要在高鐵放炸彈 離境大陸人士所為

反超蘋果！Canalys：小米拿下Q2大陸TWS耳機榜首

能源短缺...歐洲即將迎來凜冬 民眾狂買大陸電熱毯

相關新聞

高盛調降陸明年GDP預測

高盛集團預計中國大陸至少在明年第一季仍會持續堅持嚴格的防疫「清零」政策，這將拖累經濟和房地產，高盛並大幅下調對中國大陸明...

微軟中國擴張 逆勢徵才

Google、Meta、甲骨文等全球科技大廠頻傳裁員潮，微軟中國卻宣布擴招計畫，預計未來一年中國大陸市場員工總數要突破1...

海底撈變革 提升決策效率

海底撈國際控股宣布調整董事會席次，將原本15個席次的董事會成員，減少四個執董席次至11人，以提高決策效率，並引進輪值首席...

京台兩地 共話鄉村富民之路

2022京台美麗鄉村論壇21日在北京懷柔和台灣高雄同步舉行。100多位兩岸鄉村休閒農業、民宿產業從業人員及相關領域專家學...

北京金融資產 約占全大陸一半

北京市地方金融監督管理局副局長王穎在21日召開的一場記者會上介紹，截至目前，在北京持牌法人金融機構超過900家，北京金融...

中國稀土集團 整合提高產業集中度

中國稀土集團21日與江西銅業集團簽署戰略合作協議。同日，中國稀土集團資源科技股份有限公司揭牌，正式落戶江西省贛州市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。