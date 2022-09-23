京台兩地 共話鄉村富民之路

2022京台美麗鄉村論壇21日在北京懷柔和台灣高雄同步舉行。100多位兩岸鄉村休閒農業、民宿產業從業人員及相關領域專家學者，通過線上線下相結合的方式，共話京台兩地鄉村建設與民宿產業發展。

中新社報導，「人生不相見，動如參與商。今夕復何夕，共此燈燭光。」台灣中華兩岸人民和平交流協會理事長強富翔，借杜甫詩句向北京會場的來賓致以問候。他表示，盼新冠疫情早日過去，兩岸民眾能够面對面交流。

北京市農村經濟研究中心主任張光連表示，希望京台兩地就民宿發展、休閒農業、生態涵養區農民增收、鄉村振興等問題開展深度合作，共同探索出一條鄉村富民之路。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊大數據研究院執行院長鍾櫟娜指出，疫情以來，中長距離出遊受到限制，「微度假」迅速崛起，鄉村民宿市場規模不斷擴大。她認為，大陸民宿發展韌性足，正改變著城市居民旅行方式。

北京懷柔井鄰栗林花園民宿負責人石晶說，她曾於2014年赴台灣交流學習民宿經營經驗，結識了多位當地民宿主，其中有幾位專程到懷柔體驗了她經營的緊鄰慕田峪長城的民宿。石晶說，許多台灣民宿主非常喜歡這裡的景色。台灣民宿的文創產品對顧客極具吸引力，希望兩岸加強文創合作，使民宿文化更加生動。

美伽福醫院管理有限公司首席執行官、台胞鄭素絹與家人出行時通常選擇民宿。她表示，近幾年懷柔民宿在人文關懷和主動服務方面有所進步，日後可考慮將民宿與康養結合，打造多元化養老模式。

當日，高雄市民宿發展協會與北京市懷柔區渤海鎮民宿旅遊協會達成合作意向。雙方將在品牌策劃、產品包裝、以及文化創業等方面進行合作，開展專業技能培訓和線上線下之交流，攜手助力京台兩地民宿產業的發展。