山水蓄能三峽 吉林啟動建設

大陸東北老工業基地吉林省抓住能源變革之機，正在加速構建綠色能源體系，推進清潔能源大省的建設步伐。目前，該省已實現「陸上風光三峽」1257.77萬千瓦裝機併網發電，「山水蓄能三峽」也已經全面啟動建設。

中新社報導，根據吉林省政府新聞辦召開的生態強省建設工作情況記者會消息，2021年10月，吉林省全面啟動建設陸上風光三峽工程。該工程主要依託吉林省西部風光資源，以國家級清潔能源基地為支撐，發展風電、光伏（太陽能）發電。主體區域包括白城、松原兩市全部及四平雙遼市，面積大約5.1萬平方公里，是國家松遼新能源保障基地的核心區域。

據吉林省能源局副局長楊慶明介紹，截至今年8月底，吉林省新能源裝機1257.77萬千瓦，其中風電877.1萬千瓦，光伏發電380.67萬千瓦。

楊慶明表示，為按期實現陸上風光三峽發展的目標，破解消納空間不足的問題，該省將採取「內引、外通、抽蓄、強網」等主要措施，推動清潔能源資源優勢轉化為產業的優勢，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

按照計畫，吉林省將藉助魯固直流以及正在推進的「吉電入京」特高壓外送通道，將電力送出省外。

另據楊慶明的介紹，吉林省充分發揮東部山區豐富的水利資源優勢，正在推進千萬千瓦級抽水蓄能工程，打造中國東北電網應急調峰保障基地，構建山水蓄能三峽。

一個多月之前，吉林省山水蓄能三峽首個工程——國家電網蛟河抽水蓄能電站開建。該電站建成之後，每年可以減少原煤消耗約27.3萬噸，減排二氧化碳約51.1萬噸。