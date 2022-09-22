李克強：抓政策落實 推動經濟回穩向上

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸總理李克強21日主持召開國務院常務會議。（微博照片）
大陸總理李克強21日主持召開國務院常務會議。（微博照片）

大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求狠抓政策落實，推動經濟回穩向上。會議提到，在第四季，將收費公路貨車通行費減免10%，政府定價貨物港務費降低20%。

據大陸央視新聞報導，會議指出，各地要扛起穩經濟保民生責任，經濟大省要挑大梁，共同鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。重點推進支持基礎設施建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實。

會議指出，交通物流是市場經濟命脈，要保通保暢並強化支持。一是保障港口、貨站等正常運轉和主幹道、微循環暢通，防止「層層加碼」「一刀切」。二是在第四季，將收費公路貨車通行費減免10%，對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。三是第四季政府定價貨物港務費降低20%。

國務院

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