一帶一路稅收 中方3點倡議

第三屆一帶一路稅收徵管合作論壇近日開幕，來自40個國家（地區）的財稅部門負責人，及經濟合作與發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織等12個國際組織共246名代表通過線上線下結合的方式出席論壇。與會代表聚焦「凝心聚力 應對挑戰——後疫情時代的稅收徵管能力建設」主題，共商一帶一路稅收合作發展大計。一帶一路稅收徵管合作機制理事會理事、大陸國家稅務總局局長王軍出席開幕式並做主旨演講。

中新社報導，為進一步發揮一帶一路稅收徵管合作機制作用，王軍提三點倡議：

——絲路精神廣弘揚，持續深化合作機制建設。大力弘揚以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神，將合作機制打造成區域稅收治理的樣板，推動全球稅收治理改革。

——互學互鑒架橋梁，持續完善學習共享平台。更好地發揮一帶一路稅收徵管能力促進聯盟、一帶一路稅務學院、中國揚州OECD多邊稅務中心及中國—OECD聯合培養稅務法學碩士項目的作用，探索建立集學習培訓、課題研究、交流分享、能力評價等功能於一體的國際平台，為合作機制各方提供高質量的學研服務。

——信息技術賦動能，持續提升稅收數位化水平。不斷深化信息技術應用，積極開展信息技術創新交流合作，推進稅收徵管數位化升級和智能化改造，加快信息技術與稅收數位化深度融合，著力構建智能智慧智聯的稅收治理新格局。

論壇開幕式上，阿爾及利亞財政部部長蔔拉希姆·賈邁勒·凱薩利表示，後疫情時代，一帶一路稅收徵管合作機制讓各國得以共享經驗、互學互鑒，利用這一平台整合多方資源、提升工作質效，為納稅人提供更好的服務。合作機制理事會主席、第三屆論壇主席、阿爾及利亞稅務局局長阿梅爾·阿蔔德拉提弗表示，一帶一路稅收徵管合作機制為各國稅務部門提供了重要的機會，工商界參與到對話中，並通過利用聯盟的資源加強人員培訓和交流，對於稅務人員的能力提升非常有幫助。