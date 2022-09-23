制種大縣尤溪縣 水稻生產機械化

眼下正是秋收時節，在大陸國家級制種大縣——福建省三明市尤溪縣，每天來找該縣洋中鎮龍洋村農機專業合作社幫忙收割稻子的人絡繹不絕。

中新社報導，「今年尤溪各地水稻的收成很好，合作社基本上滿負荷運轉。」龍洋村農機專業合作社理事長李名旺近日表示，合作社現有社員25人，具備獨立完成2000畝水稻生產全程機械化作業能力，年作業服務能力達2萬畝以上。

龍洋村農機專業合作社成立於2008年，主要從事農田耕作服務，農業機械購買、運輸、租賃及維修，引進新技術、新品種，大米加工、批發、銷售等業務。

李名旺說，合作社採取良種供應、化肥農藥供應、機械播種插秧、病蟲害機械防治、適時機械收穫的五個統一模式，從水稻耕種、植保到收割、烘乾，實現了從一粒種子到一粒大米耕種的全程機械化。

目前，在尤溪縣，像龍洋村農機專業合作社一樣的機械化團隊有60多家，水稻機耕、機收已實現90%以上。

作為福建省農產品主產區，尤溪再生稻全大陸聞名，綠色高產高效集成技術全大陸領先，再生稻再生季單產七次打破世界紀錄。

在尤溪縣西城鎮麻洋村再生稻示範基地，再生稻已進入再生季齊穗勾頭期。尤溪縣農業農村局農業技術推廣站站長林祁說，麻洋村再生稻高產示範片203畝，年均畝產達1294.6公斤，今年再生季長勢比去年更好。