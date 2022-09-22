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富士康拆除至少5個iPhone產線？ 事實另有隱情

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
iphone14銷售遇冷，但iPhone 14 Pro、Pro Max 則搶手。網路照片
iphone14銷售遇冷，但iPhone 14 Pro、Pro Max 則搶手。網路照片

iPhone14銷售遇冷，富士康深圳和鄭州廠區雖才剛進入量產期，但已經拆除iPhone部分產線，時代財經報導，據不完全統計，鄭州廠已拆或將拆的iPhone 14生產線間至少有5個以上。

富士康拆除iPhone產線的訊息在微博引發熱議，不過，業內人士指出，富士康拆除部分iPhone 14/14 Plus的生產線，是將其轉變成iPhone 14 Pro/14 Pro Max的生產線，因為Pro系列的市場需求更高，產能換到了pro和max，賺的更多了。

也有消息人士指出，蘋果正把iPhone把生產線轉移到印度，而在大陸市場則把標準版的產線轉到高配版。

據時代財經報導，由於標準版iPhone 14相較去年升級不大，，既沒有用上最新的A16處理器，也不支持高刷、靈動島等功能，因此用戶興趣不大，市場表現遠不及iPhone 14 Pro、Pro Max。

報導指出，富士康深圳和鄭州廠區剛進入iPhone 14系列量產期，也就是生產旺季。但據一些富士康員工反映，富士康已經拆了不少生產線，至於這些產品線生產的機型，工人們大都提到代碼「27」，而「27」在鄭州富士康代稱是指iPhone 14。據不完全統計，鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在5個以上。

界面新聞報導，iPhone 14因需求不及預期，部分渠道售價已低於官網價格，有的較官網價低人民幣1,000多元。

而大陸用戶對iPhone 14 的冷淡從官網和各大電商平台的供貨就能看出來，目前蘋果官網iPhone 14 所有內存、顏色版本均有現貨，而iPhone 14 Pro、Pro Max 則基本要等 5-7周。在拼多多、天貓、京東等電商平台上，iPhone 14 也均有現貨可買，iPhone 14 Pro Max 則一機難求。

富士康 iPhone

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