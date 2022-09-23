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陸混改試點國企 資本權益增2成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

混合所有制改革是中國大陸國企改革的重要突破口。大陸國家發展和改革委員會體改司副司長蔣毅近日表示，超過100家完成試點任務的混改試點企業共計引入外部資本超過2530億元（人民幣，下同），改革後國有資本權益平均增長約20%。

中新社報導，蔣毅表示，中共十八大以來，隨著國企混合所有制改革不斷深化，改革成效日益凸顯：一是形成了各類所有制經濟互促共進的良好局面。國有資本實力品牌優勢和非國有資本市場機制優勢互補融合，圍繞產業鏈價值鏈創新鏈的戰略合作持續深化。

他表示，電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等重點行業改革提速，競爭性環節有序放開，有效帶動非公有制經濟發展。中共十八大以來，中央企業累計引入社會資本超過2.5兆元，地方國企引入社會資本超7000億元，呈現出融合發展的良好趨勢。

二是實現國有資產保值增值和功能放大。近20家試點企業成功登陸大陸股票市場，國有資本權益實現倍增。

三是培育一批高質量市場主體。通過混合所有制改革，一批長期虧損甚至瀕臨破產的國企扭轉頽勢，在很多領域培育出一批生機勃勃的專精特新和隱形冠軍企業，切實激發了微觀主體活力，增強了企業的核心競爭力。

談及下一步工作，蔣毅表示，要突出改革深化。持續深化國企混合所有制改革，嚴格遵循完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，聚焦混資本、改機制、優監管、強配套，推動改革取得更大實效。

中共 資本市場

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