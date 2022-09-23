北斗衛星服務增長 產值達4690億

中國大陸北斗衛星導航系統應用發展體現出強勁韌性，在重點行業領域和大眾消費領域的應用數量呈現平穩增長態勢，北斗大眾應用突破口不斷湧現，需求持續釋放，應用數量快速增長，普及程度越來越高。

新華社報導，9月21日，以「智能時空創新引領」為主題的中國北斗應用大會暨中國衛星導航與位置服務第十一屆年會在河南鄭州開幕。

據了解，北斗三號全球系統開通兩年多來，在交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業領域，以及電力、水利、通信基礎設施建設等方面，已逐步形成深度應用、規模化發展的良好局面，正在全面賦能各行各業並實現顯著效益。中國衛星導航定位協會發布的《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2021年中國衛星導航與位置服務產業總體產值達到人民幣4690億元，保持較快增長態勢。

中國衛星導航定位協會會長於賢成表示，2022年上半年，中國衛星導航與位置服務產業克服疫情影響持續向好，相關企業總體營收水平和盈利能力不斷提升，產業鏈各環節均衡發展，上游基礎器件、中游終端和系統集成以及下游運營服務等各環節的產值，均有不同程度增長。

中國衛星導航定位協會北斗時空技術研究院對中國重點行業、重點區域的北斗應用發展情況進行了長期跟蹤和研究分析，相關研究成果表明，2022年上半年，行業領域北斗系統應用總量不斷攀升，大眾消費領域支持北斗的產業出貨量持續增長。2022年1至6月，以智能手機為代表的北斗大眾消費領域應用數量近1.4億台，其中支持北斗的智能手機出貨量超過1.3億台。