中國稀土集團 整合提高產業集中度

中國稀土集團21日與江西銅業集團簽署戰略合作協議。同日，中國稀土集團資源科技股份有限公司揭牌，正式落戶江西省贛州市。

中新社報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明在當日的簽約儀式上表示，中國稀土集團與江銅集團簽署戰略合作協議和合作備忘錄，以及上市公司中國稀土集團資源科技股份有限公司揭牌，標誌著稀土產業專業化整合工作進入了一個嶄新的階段。

他並指，這有利於推動中國稀土集團聚集優勢資源力量、進一步提高中國稀土產業集中度，有利於夯實上市公司資產質量，實現產業經營與資本運營相互融合促進，有利於在新的歷史條件下，將贛南特色資源優勢切實轉化為產業優勢、經濟優勢，更好服務江西經濟社會高質量發展。

2021年12月23日，中國稀土集團有限公司正式成立。中國稀土集團由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同，引入中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

成立9個月以來，中國稀土集團推動重啟贛南稀土首批4座礦山復產，結束贛南稀土礦山長達6年的停產歷史。中國稀土集團已躋身第二批中央企業現代產業鏈鏈長企業，與有研集團等央企開展專業化整合，實現產業鏈與創新鏈深度融合。

中國稀土集團董事長敖宏透露，中國稀土集團將以新上市公司為平台，堅持做優存量與做強增量並重，進一步深耕資本市場。通過幾年時間努力，將新上市公司打造成為專業優勢明顯、質量品牌突出、市場影響力大、核心競爭力強的行業龍頭上市公司。

9月20日晚，上市公司五礦稀土發佈公告表示，公司擬將名稱由原「五礦稀土股份有限公司」變更為「中國稀土集團資源科技股份有限公司」，證券簡稱由五礦稀土變更為中國稀土。此前，該公司實際控制人已由中國五礦集團有限公司變更為中國稀土集團。