快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8萬旅客曾被滯留 陸海南三亞景區、酒店、免稅店陸續復業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
9月21日，隨著中免集團旗下三亞國際免稅城和瓊海博鰲免稅店恢復營業，8月初因疫情關閉的10家海南離島免稅店已全部復業。圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。 中新社
9月21日，隨著中免集團旗下三亞國際免稅城和瓊海博鰲免稅店恢復營業，8月初因疫情關閉的10家海南離島免稅店已全部復業。圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。 中新社

疫情停擺一個多月後，大陸海南省三亞市景區、酒店、免稅店陸續恢復營業。三亞在八月上旬爆發疫情，曾有超過八萬外省旅客因疫情滯留在當地。

據中新社報導，在線旅遊平台攜程的數據顯示，三亞星期三（9月21日）整體恢復開業的酒店接近1300家，達到三亞市酒店總量的七成。

中免集團三亞國際免稅城21日上午也恢復營業，至此，三亞市內四家離島免稅店已全部復業。

景區方面，三亞市旅遊和文化廣電體育局21日發佈通告稱，即日起全市各旅遊景區落實疫情防控措施後，經報備、檢查等程序，有序恢復營業。

三亞是中國大陸知名的熱帶濱海旅遊城市。兩年多來，受疫情影響，當地旅遊景區、免稅購物場所等涉旅業態數次停業，本輪疫情中更是經歷了為期40天的臨時性全域靜態管理。

一些大陸網友則在微博留言：「八月滯留的旅客，你們運完了嗎？」「沒預警就封城，還要付五星級的食宿費，誰還這麼傻啊？」

疫情 酒店

延伸閱讀

大陸將派政協副主席萬鋼參加安倍國葬

假冒「唐澤貴洋」要在高鐵放炸彈 離境大陸人士所為

反超蘋果！Canalys：小米拿下Q2大陸TWS耳機榜首

能源短缺...歐洲即將迎來凜冬 民眾狂買大陸電熱毯

相關新聞

富士康拆除iPhone產線？ 事實另有隱情

iPhone14銷售遇冷，富士康深圳和鄭州廠區雖才剛進入量產期，但已經拆除iphone部分產線，時代財經報導，據不完全統...

華為Mate 50開賣就斷貨 陸專賣店大排長龍

華為Mate50系列於21日在各大通路開賣後沒多久就斷貨，華為終端事業部CEO余承東22日在個人微博貼出華為各專賣店大排...

美國多輪大幅加息 北京痛批：對世界經濟雪上加霜

中國大陸外交部發言人趙立堅9月22日稱，美國為解決自身通膨高漲難題，聯準會多輪大幅加息，讓本已復甦乏力的世界經濟雪上加霜...

8萬旅客曾被滯留 陸海南三亞景區、酒店、免稅店陸續復業

因疫情停擺一個多月後，大陸海南省三亞市景區、酒店、免稅店陸續恢復營業。三亞在八月上旬爆發疫情，曾有超過八萬外省旅客因疫情...

中石化及中石油等陸企 搶進換電市場

由中國石化、中國石油、上汽集團、寧德時代和上海國際汽車城集團聯合投資的上海捷能智電新能源科技公司正式成立，註冊資本人民幣...

蜜雪冰城擬在深交所主板上市 去年營收年增121.18%

大陸證監會官網22日發布，蜜雪冰城的A股上市申請已獲受理並正式預披露招股書，代表大陸「國民連鎖茶飲第一股」擬登陸深交所主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。