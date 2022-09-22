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8萬旅客曾被滯留 陸海南三亞景區、酒店、免稅店陸續復業
因疫情停擺一個多月後，大陸海南省三亞市景區、酒店、免稅店陸續恢復營業。三亞在八月上旬爆發疫情，曾有超過八萬外省旅客因疫情滯留在當地。
據中新社報導，在線旅遊平台攜程的數據顯示，三亞星期三（9月21日）整體恢復開業的酒店接近1300家，達到三亞市酒店總量的七成。
中免集團三亞國際免稅城21日上午也恢復營業，至此，三亞市內四家離島免稅店已全部復業。
景區方面，三亞市旅遊和文化廣電體育局21日發佈通告稱，即日起全市各旅遊景區落實疫情防控措施後，經報備、檢查等程序，有序恢復營業。
三亞是中國大陸知名的熱帶濱海旅遊城市。兩年多來，受疫情影響，當地旅遊景區、免稅購物場所等涉旅業態數次停業，本輪疫情中更是經歷了為期40天的臨時性全域靜態管理。
一些大陸網友則在微博留言：「八月滯留的旅客，你們運完了嗎？」「沒預警就封城，還要付五星級的食宿費，誰還這麼傻啊？」
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