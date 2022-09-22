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中石化及中石油等陸企 搶進換電市場

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中石化及中石油等搶進換電市場 。（網路照片）
中石化及中石油等搶進換電市場 。（網路照片）

由中國石化、中國石油、上汽集團、寧德時代和上海國際汽車城集團聯合投資的上海捷能智電新能源科技公司正式成立，註冊資本人民幣40億元，將以動力電池租賃業務為核心，開展換電技術研發推廣、電池運營管理、大數據服務等業務。

近年來，換電模式高效、安全、經濟及對電網友好等優勢逐步凸顯。為了普及換電模式，推動標準統一，加速網點布局提升使用者體驗，中石化及中石油「 兩桶油」 藉著遍布全大陸的 5 萬餘座加油站據點，要升級打造 " 可換電、可充電 " 的綜合能源服務站。

車型方面，捷能智電將率先與上汽集團合作推出橫跨多個品牌，覆蓋 SUV、轎車、MPV 以及商用車等全部品類的換電車型。其中，飛凡汽車的首款旗艦 SUV- 飛凡 R7 將成為換電模式下首款車型。

捷能智電聚合各方優勢，採車電分離模式，將電池看作能源服務的一部分，將 " 買車加油 " 變成 " 買車身加電 "，為行業提供標準化、通用化的普適性解決方案。同時，捷能智電也將通過開創補能新業態，推動加油站向綜合能源服務站轉型，為能源服務端打造新增長點。

對消費者而言，捷能智電將帶來全方位的補充能源新體驗：以租代買，降低初始購車成本；可充可換，補能方式多種多樣且更加便捷；車輛保值，免去電池衰減帶來的整車估值降低；升級的用戶體驗，切實助推新能源汽車銷量增長。

加油站 上海

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