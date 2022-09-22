華為Mate 50開賣就斷貨 陸專賣店大排長龍

華為Mate50系列於21日在大陸各大通路開賣後沒多久就斷貨，華為終端事業部CEO余承東22日在個人微博貼出華為各專賣店大排長龍的情況。

余承東說，昨天，華為Mate 50系列正式開啟銷售，大批熱情的消費者前往全國的華為專賣店購機，非常感謝大家對Mate 50系列的喜愛與支持！華為會抓緊生產，保障產品供應，讓更多消費者用上強大的Mate 50系列手機！

另外，華為在自家的網站華為商城也限量發售Mate 50，有別於蘋果iPhone14系列採預購發貨不同，華為商城採用的是定時線上補貨的方式銷售，在早上10：08和晚上18：08兩次開賣Mate 50系列，各個配色、記憶體版本也是馬上出斷貨現象，讓消費者定時到華為商城搶購。

另外，最貴的Mate 50 RS保時捷版本，在網路上已被黃牛最高加價至人民幣8,000元左右，夠買一部iPhone 14 Pro了。

華為Mate 50、Mate 50 Pro每天兩個時段開賣，華為並宣布，Mate 50 RS保時捷版將在9月23日上午10:08再次開搶。