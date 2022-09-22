蜜雪冰城擬在深交所主板上市 去年營收年增121.18%

大陸證監會官網22日發布，蜜雪冰城的A股上市申請已獲受理並正式預披露招股書，代表大陸「國民連鎖茶飲第一股」擬登陸深交所主板。

界面新聞報導，招股書顯示，蜜雪冰城營收增長迅速，2020年、2021年營收分別為人民幣46.80億元、103.51億元，較上年同期分別增長82.38%、121.18%。

截至今年第1季末，蜜雪冰城共有門店數量2萬2,276家，根據窄門餐眼數據統計，門店數量位居大陸現制茶飲行業第一，門店據點已覆蓋境內31個省份、自治區、直轄市和境外的越南、印尼等國家。

封面新聞報導，有行業人士認為，蜜雪冰城營收迅速增長背後，離不開主營品類所處行業規模的迅速增長。

艾媒諮詢報告顯示，大陸現製茶飲的市場規模由2016年的人民幣291億元，增長至2021年的人民幣2,796億元，年複合增長率為57.23%，預計到2025年，大陸現製茶飲的市場規模將進一步擴大至人民幣3,749億元。此外，相關資料顯示現磨咖啡與現製霜淇淋行業均擁有廣闊的發展空間。

蜜雪冰城打造「研發生產、倉儲物流、營運管理」的「三位一體」完整產業鏈，擁有現製茶飲連鎖品牌「蜜雪冰城」、現磨咖啡連鎖品牌「幸運咖」和現製霜淇淋連鎖品牌「極拉圖」，為消費者提供各類現製飲品、現製霜淇淋。

財經天下周刊報導，值得關注的是，2022年以來，蜜雪冰城曾多次因產品安全問題衝上熱搜，涉及情況包括篡改食材日期、咖啡粉過期被罰、茶包喝出蟲子等。

對於食品安全風險，蜜雪冰城在招股書中坦言，門店銷售的現制飲品、現制霜淇淋作為飲料、食品類消費品，具有消費群體廣、消費頻次高的特點，行業食品安全事件往往會對消費者的購買需求產生重大影響。