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海底撈董事會大瘦身 砍掉4席執行董事

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
董事會大瘦身，大陸連鎖火鍋店品牌海底撈大砍4席執董；另外海底撈也宣布將開始實施輪值首席營運長（COO）計劃。（海底撈粉絲團）
董事會大瘦身，大陸連鎖火鍋店品牌海底撈大砍4席執董；另外海底撈也宣布將開始實施輪值首席營運長（COO）計劃。（海底撈粉絲團）

在台灣相當有知名度的大陸連鎖火鍋店品牌海底撈，21日晚間再度公布董事會異動，其中，楊華、劉林毅、李瑜及楊立等4位執行董事，已經主動向董事會請辭，轉為其他職務；另外海底撈也宣布將開始實施輪值首席營運長（COO）計劃。

澎湃新聞報導，此次調整前，海底撈董事會共有15人，包括10名執行董事和5名獨立非執行董事，調整後，海底撈董事會將由6名執行董事及5名獨立非執行董事組成。

海底撈在公告中解釋，隨著疫情逐步緩解，海底撈在大陸及其他地區的餐廳經營業績有所改善，「啄木鳥」計畫帶來了積極成效，今後一個精簡強化的董事會結構將提高海底撈的決策效率，優化董事會與高級管理層的角色劃分。

這次請辭的4位董事，皆為餐廳營運、產品食安方面的高階主管，均在去年8月被任命為執行董事。

另外海底撈也將開始實施首席營運長（COO）計劃，只要是大區經理、部長或是各委員會主任符合條件，就有角逐機會。

之前海底撈公布今年上半年財報披露，收入人民幣167.64億元，年減16.57%；虧損人民幣2.66億元，上年同期為盈利人民幣9462萬元。

所謂「啄木鳥計畫」，指的是海底撈在2021年11月5日宣佈的「斷臂自救」措施。海底撈當時表示將在當年12月31日前逐步關停約300家經營不達預期的門店，其中部分門店將暫時休整、擇機重開，休整週期最長不超過兩年。

海底撈 人民幣 餐廳

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