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「兩桶油」聯手上汽、寧德時代 合攻電池租賃市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
捷能智電換電站示意圖。(快科技)
捷能智電換電站示意圖。(快科技)

由上汽集團聯合中國石化、中國石油、寧德時代、上海國際汽車城共同投資成立捷能智電新能源科技，該公司將會以動力電池租賃業務為核心，主打換電技術，這代表大陸換電市場又將迎來新人。

雷科技報導，如今的大陸電動汽車市場，在補能方式上已經形成了兩條相對成熟的道路，一條是以特斯拉、小鵬為代表走超充站路線，盡最大可能佈局充電樁，以此來提高電動汽車補能的便捷性。

另一條是以蔚來為代表走換電站路線，透過佈局換電站網路來縮短電動汽車的補能時間。

界面新聞報導，捷能智電註冊資本人民幣40億元，天眼查APP顯示，捷能智電公司最大股東為上汽集團，持股37.5%；中國石化持股25%，中國石油持股12.5%，寧德時代持股12.5%，上海國際汽車城集團持股6.25%，福建閩東地帶鄉村投資發展合夥企業持股6.25%。

中石油表示，目前捷能智電公司正全面進行業務平臺建設，先期將推出覆蓋全部品類的換電車型。中石油將推出以租代買的消費模式，降低消費者的初始購車成本；採用為可充可換補能方式等。

目前中石油已在北京、四川、廣西等20多個省區市建設投用充換電站203座。「十四五」末，中石油將建設充換電站1,000座以上。

不過從長遠的角度上看，換電模式很有可能成為電動汽車主流的補能方式，因此吸引多家新能源企業紛紛入局換電市場，例如寧德時代也推出了自己的換電服務品牌 EVOGO，並且已經落地實施。

可以預見的是，像捷能智電這樣主打換電的公司將會越來越多，後續的換電市場，再也不是蔚來一家的「獨角戲」。

電動汽車 上海

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