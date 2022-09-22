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反超蘋果！Canalys：小米拿下Q2大陸TWS耳機榜首

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米公司總部。(快科技)
小米公司總部。(快科技)

知名統計機構Canalys發布2022年第2季全球真無線藍牙耳機（TWS）佔有率的統計數據，小米以14%的市場佔有率反超蘋果，拿下大陸TWS耳機市場的榜首，並在俄羅斯市場以31%的市場佔有率碾壓式奪冠。

快科技報導，不過，從整體數據來看，大陸第2季的TWS耳機市場並不理想，榜單一到四名的增長率全面轉負，最嚴重的小米甚至下跌了30%，只有榜單第五名的OPPO保持了正向增長，並獲得了119%的誇張漲幅。

將視角放到全球，在整個第2季度TWS耳機是唯一實現增長的個人智慧音訊設備品類，增長8%，總量達到6,300萬部，其中印度是實現增長的主要驅動力。

目前印度已經成為全球第三大TWS設備市場，本季度逆勢而上，出貨量大幅增長55.0%。

但同時，雖然出貨量有所增加，但TWS的市場價值卻下降了2.9%，也就是說，在全球經濟形式的影響下，增長的市場並不足以彌補其受到的損失。

Canalys發布2022年第2季全球真無線藍牙耳機（TWS）佔有率的統計數據，小米以14%的市場佔有率反超蘋果，拿下大陸TWS耳機市場的榜首。(快科技)
Canalys發布2022年第2季全球真無線藍牙耳機（TWS）佔有率的統計數據，小米以14%的市場佔有率反超蘋果，拿下大陸TWS耳機市場的榜首。(快科技)

印度 俄羅斯

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