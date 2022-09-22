聽新聞
test
0:00 / 0:00
反超蘋果！Canalys：小米拿下Q2大陸TWS耳機榜首
知名統計機構Canalys發布2022年第2季全球真無線藍牙耳機（TWS）佔有率的統計數據，小米以14%的市場佔有率反超蘋果，拿下大陸TWS耳機市場的榜首，並在俄羅斯市場以31%的市場佔有率碾壓式奪冠。
快科技報導，不過，從整體數據來看，大陸第2季的TWS耳機市場並不理想，榜單一到四名的增長率全面轉負，最嚴重的小米甚至下跌了30%，只有榜單第五名的OPPO保持了正向增長，並獲得了119%的誇張漲幅。
將視角放到全球，在整個第2季度TWS耳機是唯一實現增長的個人智慧音訊設備品類，增長8%，總量達到6,300萬部，其中印度是實現增長的主要驅動力。
目前印度已經成為全球第三大TWS設備市場，本季度逆勢而上，出貨量大幅增長55.0%。
但同時，雖然出貨量有所增加，但TWS的市場價值卻下降了2.9%，也就是說，在全球經濟形式的影響下，增長的市場並不足以彌補其受到的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言