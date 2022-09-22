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上海通過首部省級AI法規 建立輕微違法行為免罰清單

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上海市十五屆人大常委會第44次會議22日上午表決通過《上海市促進人工智慧產業發展條例》。(中新網)
上海市十五屆人大常委會第44次會議22日上午表決通過《上海市促進人工智慧產業發展條例》。(中新網)

上海市十五屆人大常委會第44次會議22日上午表決通過《上海市促進人工智慧產業發展條例》。條例於10月1日起實施，這是大陸在人工智慧領域的首部省級地方法規，也是上海繼《上海市數據條例》後的第二部數位經濟領域地方法規，將有力支撐上海全面數位化轉型，助力建成具有國際影響力的人工智慧高地。

上觀新聞報導，此次立法專設「激發創新活力」的規定，鼓勵市場主體積極創新，並明確有關部門要根據人工智慧的特點對相關的監管規則、標準進行相應地制定、修改或廢止，建立人工智慧領域輕微違法行為免罰清單，從而最大限度地激發創新活力。

同時，該條例明確設立人工智慧倫理專家委員會，發揮其在人工智慧領域倫理規範方面的作用。其履行的職責包括制定倫理規範指南、推動參與國內外人工智慧領域倫理重大問題研討和規範制定；對涉及生命健康、公共安全等重點領域人工智慧應用的潛在風險開展評估等。

上海市人大常委會法工委主任閻銳表示，此次立法立足於促進法的基本定位，注重創新性和引領性，充分發揮有效市場和有為政府的作用，採取各種激勵措施推動人工智慧產業高品質發展。對於人工智慧等處於探索發展階段尚未定型的新業態新模式，需要創造具有靈活性、包容性的發展環境，允許一定的制度探索和試錯空間。

上海市人大財經委立法監督處處長張震表示，雖然「人工智慧」本身難以規制，但人工智慧的產業已經蓬勃發展起來了。所以，上海這部法，抓住人工智慧產業剛剛崛起的這一戰略機遇期，從產業促進的角度予以立題，是一部產業促進立法。

資料顯示，上海人工智慧產業規模近年來持續壯大，2021年人工智慧規上產值人民幣3,056.8億元（約新台幣1.36兆元），年增長17.2％，是2018年的2.28倍；人工智慧賦能百業的價值紅利正加速顯現，上海的願景是，力爭到2025年，基本建成更具國際影響力的人工智慧「上海高地」。

上海 倫理 人大常委會

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