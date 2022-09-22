能源短缺...歐洲即將迎來凜冬 民眾狂買大陸電熱毯

歐洲的能源危機就是中國大陸的商機。因俄羅斯大幅削減天然氣供應，在這個將到來的冬天，歐洲勢必將面臨嚴峻考驗。除搶購木材以備冬季取暖，歐洲更從大陸大量進口電熱毯。據統計，今年1至7月，大陸電熱毯對歐盟的出口量大幅成長97%。8、9月的數字尚未出爐，但據悉成長率將會更為驚人。

中國家用電器協會最新發布的一份研究報告「能源短缺背景下，中國家電業對歐洲出口分析」指出，2022年以來，因俄烏戰爭影響持續發酵，歐洲能源危機越演越烈，給很多國家的工業和民生帶來極大的困擾。

報告稱，歐洲對中國家電業出口一直是增長引擎地位。2021年出口額為295.4億美元，增長34.4%，占中國家電業出口總額比重為28.3%。但2022年以來，歐洲市場因俄烏戰爭、高通膨、貨幣貶值、高基期等因素，景氣度明顯回落。

根據大陸海關總署數據，2022年1至7月中國家電業對歐洲出口額為149.3億美元，衰退9.3%，創2009年以來最大降幅，且明顯低於中國家電業的整體出口表現。

與此同時，今年前七個月，大陸電熱毯對歐盟的出口卻出現97%的高增長。報告稱，這說明歐洲消費者明顯在擴大採暖類產品的採購，為即將到來的冬季做儲備。

從市場分析公司《金十數據》的分析來看，歐洲7月進口的中國電熱毯就比今年前六個月的總和還要高。有報導稱，8、9月大陸出口至歐洲的電熱毯成長率將更為驚人。

上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》指出，這是由於小型取暖電器能耗一般較低，其中電熱毯以其超低能耗（10小時耗電量約1度）吸引歐洲消費者關注。

看懂研究院高級研究員程宇對《證券日報》表示，能源價格上漲，尤其是天然氣價格上漲，導致歐洲居民不得不尋找更經濟的取暖方式。從能效和健康程度來說，電熱確實是較好的選擇。

但全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇指出，自地緣衝突開始，歐洲各國就已對能源危機有了相應的意識和準備，熱泵、電熱毯等無法從根本解決歐洲的能源問題，只是應對當前危機的臨時性措施。此外，也不能忽視大眾媒體的傳播導致消費者出於恐懼心理，提前進行過度消費的傾向。