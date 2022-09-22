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美又升息3碼 離岸人民幣對美元跌破7.1關口
美國聯準會如期宣布年內連續第三次升息3碼（75個基點）後，美元指數刷新20年新高，非美貨幣普跌，人民幣對美元匯率也大幅走低。截至台北時間22日10時，在岸人民幣對美元跌破7.09，日內貶值超過400基點；離岸人民幣對美元跌破7.10，日內貶值超過200基點。
中間價方面，中國外匯交易中心的數據顯示，9月22日人民幣對美元中間價報6.9798，大幅調貶262個基點。
在中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率繼續走低，一度跌破7.10關口。
台北時間22日淩晨2時，美國聯準會公布議息決議，將聯邦基金利率目標區間由2.25％-2.50％上調75個基點至3.00％-3.25%％，這是美國聯準會年內連續第三次升息75個基點。
同時，根據更新後的點陣圖顯示的升息路徑，今年內還剩餘125基點，即很大可能是在11月升息75基點、12月再升息50基點，並且明年初還將再加25基點。
在美國聯準會議息決議出爐後，美元指數最高衝至111.73，續創2002年以來新高，非美貨幣普遍下跌，歐元對美元匯率續創2002年10月以來新低，英鎊對美元匯率創下37年新低，澳元對美元匯率創下2020年5月以來新低。
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