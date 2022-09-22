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大陸旅遊平台攜程第2季轉虧為盈 境內酒店預訂量反彈至疫情前水平

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
境內酒店預訂量反彈至疫情前水平，攜程第2季轉賺3.1億。(中新社)
境內酒店預訂量反彈至疫情前水平，攜程第2季轉賺3.1億。(中新社)

大陸最大線上旅遊平台攜程，發布今年第2季財報，受到境內酒店預訂量反彈至疫情前水平，第2季轉虧為盈，淨利為人民幣6,900萬元（新台幣3.1億元），去年虧損人民幣6.47億元，也比上季虧損人民幣9.89億元大幅改善。

根據財報，今年第2季營收年減32%，至人民幣40.2億元，主要由於大陸繼續受到新冠疫情反覆的影響。

攜程董事會執行主席梁建章表示，儘管境內市場由於第2季度首兩個月新冠疫情反覆而面臨挑戰，旅遊的基本需求仍然保持穩定，很高興看到境內酒店預訂在第2季末迅速反彈至疫情前的水平，且這種勢頭延續到了接下來的幾個月。

梁建章提到，在第2季，全球旅遊業繼續向全面復甦邁進。歐洲和美國的復甦勢頭依然強勁，亞太地區旅遊活動的回暖也因旅遊限制進一步放寬而加快，有信心透過公司的產品創新和服務升級，進一步鞏固競爭地位並抓住被壓抑的需求。

從主業來看，今年第2季攜程住宿預訂收入人民幣14億元，交通票務收入人民幣18億元，旅遊度假業務收入人民幣1.2億元，商旅管理業務收入人民幣2.1億元。

受疫情衝擊走勢，攜程多項境內業務呈現出4、5月業績低迷、6月迅速反彈的特徵。攜程數據顯示，5月中旬至6月末，受疫情影響較小的華南和華西酒店預訂率先恢復，並超過2019年同期水準；6月下旬，境內酒店預訂量已完全恢復並超過2019年同期水準。

其中，本地酒店是拉動住宿預訂反彈的主力。財報顯示，今年第2季，本地酒店預訂量較2019年同期增長超過30%，隨著精準防疫政策的落地，復甦勢頭延續至第3季。

另外，自2021年底以來，攜程酒店套餐覆蓋的酒店數量增加20%，其中65%為高星酒店，產品力進一步得到強化。

酒店 人民幣 疫情

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