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北京全球首發節 持續到11月
進入秋季，北京各類首發首秀活動將持續舉辦。其中，2022全球首發節將持續到11月底，三里屯太古里、北京SKP、SKP-S、國貿商城、王府井商業街等眾多商圈將積極參與，舉辦品牌上新日、時裝盛典、動漫嘉年華全國首展等多場活動，組織涵蓋服裝、首飾、美妝、珠寶、文創、科技等消費品類的千餘家中外品牌首發首秀，助力國際消費中心城市建設。
在剛剛落幕的中國國際時裝周上，就有百餘個服飾品牌舉行了產品首發。本屆中國國際時裝周以「恒動煥新」為主題，舉辦了時尚秀場、設計大賽、商貿藝術展覽、專業論壇、時尚評選、頒獎典禮等百餘場活動。時裝周期間，進行產品首發的百餘個服飾品牌中，國際品牌25個，分別來自義大利、法國、英國、紐西蘭、加拿大等19個國家及地區。
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