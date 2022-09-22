北京智慧城市2.0 邁向全場域開放

北京數位經濟快速發展，全產業鏈開放發展取得階段性進展；不斷拓展數位應用，搭建新場景新業態，已邁向全域場景開放的智慧城市2.0階段。這是北京市經濟和信息化局副局長王磊在20日一場記者會上介紹的。

中新社報導，今年5月，《北京市數字經濟全產業鏈開放發展行動方案》發佈，北京進一步釋放數據要素全產業鏈的價值，加快激發數位經濟活力，努力打造數據驅動的數位經濟全產業鏈發展重鎮。

王磊表示，北京數據資產價值逐步顯現，數據跨境流動服務成效明顯。北京國際大數據交易所建成數據交易平台，目前數據交易參與主體333家，入駐平台及引入各類數據產品量1253個，產生數據交易合約1774個，數據交易調用7.73億筆；成立大陸首個國際數據交易聯盟，現已入駐數據服務與合作單位150多家；實現微軟等外資企業跨國商務合約簽署電子簽名互認，引導京東方集團發行大陸首單數位經濟概念公司債券。

北京不斷拓展數位應用，搭建新場景新業態。據瞭解，北京以「築基」為核心的智慧城市1.0建設已基本完成。王磊指出，北京已邁向全域場景開放的智慧城市2.0階段。

北京最新發佈了10個智慧應用場景榜單，包括智能網聯公交示範、無人配送車車路協同應用、朝陽區網路安全保障體系建設、智能配送站、智慧養老建設試點、全屋智能家居試點、數位化社區建設試點、雲辦公創新任務、線上線下消費融合智能體驗場景店、露地蔬菜無人農場，以上是北京智慧城市全域應用場景開放試點示範項目的重要組成部分。

王磊還表示，北京優化數位經濟營商環境，加強高水平對外開放合作；持續培育類海外營商環境，梳理投資便利化、研發創新、金融發展等領域政策。

談到數位經濟下一步發展，王磊指出，北京將繼續探索數位經濟改革發展模式，加快打造新型應用場景，秉承開放心態吸引全球優秀理念、人才和項目落地，積極培育具有引領力、創新力的標桿企業。