占全陸增產率57.2% 東北糧增產153億斤

大陸國家發展和改革委員會地區司司長蕭渭明20日表示，2021年，東北三省糧食增產達153億斤，對大陸全國糧食增產的貢獻率達57.2%。

中新社報導，當天，大陸國家發改委舉行記者會，蕭渭明說，中共十八大以來，東北地區經濟發展逐步企穩，結構調整扎實推進，糧食綜合生產能力顯著提升。

他進一步說，近年來，東北三省糧食產量佔全大陸的1/5以上，商品糧量約佔1/4，糧食調出量約佔1/3。2021年，東北三省糧食總產量達2889億斤，佔全大陸21.2%，合計增產達153億斤，對大陸全國糧食增產的貢獻率達57.2%。

他還指出，大國重器的產業根基進一步夯實。加快推進裝備製造業等升級提質，打造大陸國產首艘航母、30萬噸超大智能原油船、跨音速風洞主壓縮機、華龍一號核反應堆壓力容器、復興號中國標準動車組等一批大國重器。

此外，綠色發展優勢更加凸顯。他說，去年遼寧、吉林、黑龍江優良天數比例分別達到87.9%、94%、94.8%，遼河流域水質達到良好水平，遼寧近岸海域優良水質比例達91%。東北虎豹國家公園成為大陸首批5個國家公園之一，虎豹定居數量穩定增加，北方生態安全屏障持續鞏固。

民生保障水平也不斷提升。他說，東北地區脫貧攻堅取得決定性勝利，截至2020年，建檔立卡貧困人口158.2萬戶、427.7萬人全部脫貧，50個國家級貧困縣全部摘帽。東北三省居民人均可支配收入由2013年的17893元（人民幣，下同）提高到2021年的30765元，年均增長7%。