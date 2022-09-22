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陸近10年服務業 年均增長7.4%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局20日發布中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，按不變價計算，2013年至2021年，大陸服務業增加值年均增長7.4%，分別高於大陸國內生產總值（GDP）和第二產業增加值年均增速0.8和1.4個百分點。

新華社報導，根據報告，2012年至2019年，大陸服務業對GDP的貢獻率從45%增長到63.5%，提高18.5個百分點。2020年受新冠肺炎疫情衝擊，聚集性、接觸性服務業受到較大影響，服務業對經濟增長的貢獻率降至46.3%，但仍穩居三次產業之首。2021年貢獻率增長至54.9%，為大陸經濟持續穩定恢復提供了重要支撐。

大陸服務業結構持續優化。2021年，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業，租賃和商務服務業增加值佔服務業增加值比重分別為7.2%、15%和5.8%，比2012年提高2.3、0.6和1.4個百分點。2013年至2021年，規模以上互聯網和相關服務、軟體和信息技術服務業企業營業收入年均增速分別達30.1%和19.5%，遠超規模以上服務業企業的11.9%。

服務業新動能亮點紛呈。2021年，大陸全國電子商務交易規模達到人民幣42兆元，2013年至2021年年均增長20.3%。2015年至2021年，實物商品網上零售額年均增長25.4%，高出社會消費品零售總額年均增速17.5個百分點；2021年，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重為24.5%，比2014年上升15.3個百分點。

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