聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸近10年服務業 年均增長7.4%
大陸國家統計局20日發布中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，按不變價計算，2013年至2021年，大陸服務業增加值年均增長7.4%，分別高於大陸國內生產總值（GDP）和第二產業增加值年均增速0.8和1.4個百分點。
新華社報導，根據報告，2012年至2019年，大陸服務業對GDP的貢獻率從45%增長到63.5%，提高18.5個百分點。2020年受新冠肺炎疫情衝擊，聚集性、接觸性服務業受到較大影響，服務業對經濟增長的貢獻率降至46.3%，但仍穩居三次產業之首。2021年貢獻率增長至54.9%，為大陸經濟持續穩定恢復提供了重要支撐。
大陸服務業結構持續優化。2021年，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業，租賃和商務服務業增加值佔服務業增加值比重分別為7.2%、15%和5.8%，比2012年提高2.3、0.6和1.4個百分點。2013年至2021年，規模以上互聯網和相關服務、軟體和信息技術服務業企業營業收入年均增速分別達30.1%和19.5%，遠超規模以上服務業企業的11.9%。
服務業新動能亮點紛呈。2021年，大陸全國電子商務交易規模達到人民幣42兆元，2013年至2021年年均增長20.3%。2015年至2021年，實物商品網上零售額年均增長25.4%，高出社會消費品零售總額年均增速17.5個百分點；2021年，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重為24.5%，比2014年上升15.3個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言