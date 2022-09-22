外商落腳陸家嘴 創上海4成營收

G.I.S.陸家嘴全球專業服務商峰會20日在滬召開。會上，英國諾頓羅氏律師事務所、波士頓諮詢、TIC國際檢驗檢測認證理事會等30多家全球高端專業服務機構簽約落戶陸家嘴。

中新社報導，作為中國大陸金融的一張亮眼名片，上海陸家嘴啟動全球專業服務商引領計劃。會上，中國（上海）自由貿易試驗區（上海自貿區）陸家嘴管理局發佈《全球專業服務商引領計劃暨關於促進專業服務業高質量發展的若干措施》（若干措施），擬從支持專業服務機構拓展功能、提升能級，推進專業服務業對外開放，鼓勵專業服務機構引進高端人才，完善專業服務行業生態等9個方面，促進陸家嘴金融城專業服務業高質量發展。

專業服務業是全球重要CBD生態環境的主要組成部分，也是發揮全球城市功能的基礎力量，對促進總部、金融、科技等價值鏈高端產業具有關鍵作用。

目前，陸家嘴已聚集眾多全球領先的服務機構和大批國際頂尖人才，成為上海自貿區專業服務業的主要集聚地和發展重鎮，其中包括法律服務、財務諮詢、管理諮詢、地產經紀、人力資源、知識產權、檢驗檢測、設計諮詢等多個板塊。

數據顯示，陸家嘴目前擁有超過200多家律所和近40家外國律所代表處，以上海全市1/6律所總數、1/4執業律師，創造了全市近40%的營收。全球律所創收排名前10名中6家，中國律所排名前10名中5家，上海市創收超10億元人民幣律所的一半以上，上海自貿區全部8家聯營所的一方辦公室，均在陸家嘴設有機構。

同時，全球五大地產經紀中的4家，全球四大會計師事務所中3家，全球三大檢驗檢測認證機構中的2家，中國會計師事務所20強中的11家等一大批全球頂尖機構，也集聚在陸家嘴。

「這是陸家嘴專業服務業的三個顯著特點，一是能級體量大、二是國際化程度高、三是品牌影響力深。」上海自貿區陸家嘴管理局副局長袁冶鋒說，這些專業服務業，對賦能高質量發展、促進總部、金融、航運、科技等產業集聚具關鍵性作用。

除了引進和集聚各類高能級專業服務機構，《若干措施》還提出，支持專業服務機構拓展功能、提升能級。積極支持高端專業服務機構新增業務板塊、擴大業務規模，促進高附加值服務環節集聚。