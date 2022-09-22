長沙A股上市公司83家 總市值破兆

截至9月15日，長沙共有A股上市公司83家，數量位居大陸中部省會城市首位，大陸省會城市第五；上市公司總市值達1.04兆元（人民幣，下同），位居中部省會城市首位。

中新社報導，20日，長沙舉行推動經濟高質量發展專場記者會，透露了上述訊息。近年來，長沙搶抓上交所設立科創板並試點註册制等重大改革機遇，推動上市公司實現質量雙升的總目標。

僅2021年一年，該市就新增A股上市公司9家、首發募資134.26億元，取得了上市公司年度新增數、新增募資額、上市公司總數、總市值4項指標中部第一、大陸前列。目前，長沙還有上市後備企業350家。

近年來，長沙及時發布和完善各項支持企業上市的優惠政策。2022年發布的《長沙市加快推進企業上市岳麓登峰行動實施方案（2022-2025年）》，進一步從產品採購、貸款貼息、股權投資、人才引進、資金獎補等方面大力加大企業上市支持力度，將企業上市補助總額從200萬元提升至科創板最高1000萬元。

長沙市人民政府金融工作辦公室相關負責人表示，下一步將進一步加大企業上市扶持力度，開展系列企業上市專項行動，助推更多優質企業加快上市，在大陸打造服務企業上市長沙名片。力爭到2025年，長沙上市公司不少於120家。