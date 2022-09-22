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大陸電子信息製造業 營收達14.1兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部電子信息司司長喬躍山20日表示，2012年到2021年，大陸電子信息製造業增加值年均增速達11.6%，營業收入從7兆元（人民幣，下同）增長至14.1兆元。軟體和信息技術服務業業務收入從2.5兆元增長至9.5兆元，年均增速達16%。

新華社報導，喬躍山是在20日工業和信息化部舉行的「大力發展新一代信息技術產業」主題記者會上作出上述表述的。喬躍山說，中共十八大以來，大陸新一代信息技術產業規模效益穩步增長，創新能力持續增強，企業實力不斷提升，行業應用持續深入，為經濟社會發展提供了重要保障。2012到2021年，大陸電子信息製造業增加值年均增速達11.6%。積體電路、新型顯示、第五代移動通信等領域技術創新密集湧現，基礎軟體、工業軟體、新興平台軟體等產品創新迭代不斷加快。

以基礎電子元器件為例，喬躍山說，目前已支持培育700餘家電子元器件領域專精特新「小巨人」企業，組織開展重點電子元器件產品工藝「一條龍」示範應用。大陸電子元器件產業整體規模已突破2兆元。

「近年來，我們著力推動北斗產業高質量發展，不斷完善北斗產業鏈，北斗應用規模不斷擴大。」工業和信息化部電子信息司副司長徐文立說，2022上半年，新進網手機中有128款支持北斗，出貨量合計1.32億部。

喬躍山表示，下一步，工業和信息化部將進一步夯實產業基礎能力，圍繞產業鏈關鍵環節加強攻關突破，培育優質企業，引導產業鏈各環節協同創新，促進電子信息製造業高質量發展。

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