快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸康養休閒新興 產業蓬勃發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在山西省陵川縣古郊鄉松廟村小住了幾天，太原市民王輝就喜歡上了這裡。青山下，綠林中的木屋內，山風不時拂面；仰面而臥，透過透明屋頂，滿目繁星，安穩入眠……村內民宿星空小木屋是他的最愛。

新華社報導，「山裏遠離城市喧囂，環境也好，我收穫了幾晚踏實覺！」他說雖然一晚的價格要600多元（人民幣，下同），也覺得很值。

松廟村原本是一個普通的小山村，2021年這裡建成了有22座林間木屋、13座民宿的康養睡眠小鎮，當年入住率就達到了70%。

康養休閒是當前不少大陸人在閒暇時光的新追求。近日在山西省晉城市舉行的2022中國·山西（晉城）康養產業發展大會上，中國社會科學評價研究院發布的《中國城市康養產業發展評價報告》指出，在人口老齡化和大陸助推「健康中國」戰略的背景下，康養產業蓬勃發展，被多方視為「朝陽產業」。

山西省副省長張復明在會上指出，山西制定實施康養產業促進條例，發布支持康養產業發展17條舉措，設立20億元規模的康養產業發展基金，對康養項目的建設給予相應補助和補貼，激發康養市場活力。

山西省晉城市利用優質的藥食資源、歷史厚重的古村落，著力打造康養院落民宿群；河南省焦作市以太極拳文化聞名，當地深挖太極拳的文化和康養內涵，建成了太極拳主題康養基地；內蒙古自治區呼倫貝爾市牙克石市位於大興安嶺西坡，利用當地豐富的林草資源，現已形成以森林康養為特色的綜合性康養基地。

《「健康中國 2030」規劃綱要》顯示，大陸健康產業市場規模到2030年預計將達到16兆元。

中國旅協旅遊商品與裝備分會副會長兼秘書長陳斌表示，康養產業未來的市場規模或許會更大。

民宿 內蒙古 繁星

延伸閱讀

大陸10月雅思、托福考試大規模取消

Toyota擬在年底前在大陸推第二款電動車bZ3

劉樂妍爆大陸演藝圈黑幕　「不敢用台灣演員」原因曝光

大陸經濟放緩對台影響？元大寶華：影響正下降

相關新聞

蘇寧易購欠債 被逼著退市

一家總部位於北京的法律服務機構「中城院要案中心」近日發布預告，該中心將在9月25日召開第九期蘇寧易購拖欠中小微企業案件論...

離岸人民幣 一度跌破7.06

美國聯準會公布升息政策前夕，人民幣在岸及離岸對美元匯率雙雙走跌，尤其反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率一度跌破7....

外商落腳陸家嘴 創上海4成營收

G.I.S.陸家嘴全球專業服務商峰會20日在滬召開。會上，英國諾頓羅氏律師事務所、波士頓諮詢、TIC國際檢驗檢測認證理事...

北京全球首發節 持續到11月

進入秋季，北京各類首發首秀活動將持續舉辦。其中，2022全球首發節將持續到11月底，三里屯太古里、北京SKP、SKP-S...

武漢都市圈 4市合作推進10工程

武漢、鄂州、黃石、黃岡（武鄂黃黃）四市20日簽署推進十大重點工程合作協議，共同推動以武鄂黃黃為核心的武漢都市圈建設，使之...

陸近10年服務業 年均增長7.4%

大陸國家統計局20日發布中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，按不變價計算，2013年至2021年，大陸服務業增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。