大陸康養休閒新興 產業蓬勃發展

在山西省陵川縣古郊鄉松廟村小住了幾天，太原市民王輝就喜歡上了這裡。青山下，綠林中的木屋內，山風不時拂面；仰面而臥，透過透明屋頂，滿目繁星，安穩入眠……村內民宿星空小木屋是他的最愛。

新華社報導，「山裏遠離城市喧囂，環境也好，我收穫了幾晚踏實覺！」他說雖然一晚的價格要600多元（人民幣，下同），也覺得很值。

松廟村原本是一個普通的小山村，2021年這裡建成了有22座林間木屋、13座民宿的康養睡眠小鎮，當年入住率就達到了70%。

康養休閒是當前不少大陸人在閒暇時光的新追求。近日在山西省晉城市舉行的2022中國·山西（晉城）康養產業發展大會上，中國社會科學評價研究院發布的《中國城市康養產業發展評價報告》指出，在人口老齡化和大陸助推「健康中國」戰略的背景下，康養產業蓬勃發展，被多方視為「朝陽產業」。

山西省副省長張復明在會上指出，山西制定實施康養產業促進條例，發布支持康養產業發展17條舉措，設立20億元規模的康養產業發展基金，對康養項目的建設給予相應補助和補貼，激發康養市場活力。

山西省晉城市利用優質的藥食資源、歷史厚重的古村落，著力打造康養院落民宿群；河南省焦作市以太極拳文化聞名，當地深挖太極拳的文化和康養內涵，建成了太極拳主題康養基地；內蒙古自治區呼倫貝爾市牙克石市位於大興安嶺西坡，利用當地豐富的林草資源，現已形成以森林康養為特色的綜合性康養基地。

《「健康中國 2030」規劃綱要》顯示，大陸健康產業市場規模到2030年預計將達到16兆元。

中國旅協旅遊商品與裝備分會副會長兼秘書長陳斌表示，康養產業未來的市場規模或許會更大。