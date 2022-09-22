武漢都市圈 4市合作推進10工程

武漢、鄂州、黃石、黃岡（武鄂黃黃）四市20日簽署推進十大重點工程合作協議，共同推動以武鄂黃黃為核心的武漢都市圈建設，使之成為引領湖北、支撐中部、輻射全大陸、融入世界的重要增長極。

中新社報導，武漢都市圈由武漢、黃石、鄂州、孝感、黃岡、咸寧、仙桃、天門、潛江九市組成。其中，武鄂黃黃四市是武漢都市圈的核心區。圍繞建設大陸「國家綜合交通和物流樞紐、國家製造業中心、國家科技創新中心、專業性金融中心、國家交往中心」的目標定位，四市將重點推進十大工程合作。

這十大工程包括，長江中游航運中心提升工程、武鄂黃黃交通強鏈補鏈工程、軌道上的都市圈建設工程、航空客貨運雙樞紐建設工程、對外開放能力提升工程、光谷科技創新大走廊建設工程、武漢都市圈要素市場化配置綜合改革試點工程及公共服務共建共享工程等。

「武鄂黃黃位於國家綜合立體交通網主骨架兩條主軸交匯處，交通中心建設具有先天優勢。」中國城市規劃設計研究院副院長鄭德高認為，今年7月，亞洲第一座、世界第四座專業貨運機場——鄂州花湖機場正式投運，將助力湖北參與「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的建設。武鄂黃黃應以花湖機場建設發展為契機，推動一體化發展，特別是要注重鄂州、黃岡、黃石城市功能的提升，培育臨空特色產業。

在產業同興、提升創新策源能力方面，協議提出四市將通過建設科創飛地、離岸科創園等，打造光電子信息、大健康、智能三大科技創新產業帶，強化創新資源共享、共同培育科技創新主體。

「武漢都市圈是湖北經濟發展最密集、經濟實力最強的區域，更是長江中游城市群的核心板塊。」中國城市經濟學會副會長、湖北省政府咨詢委員秦尊文認為，武漢都市圈承東啟西，連南接北，其壯大勢必將帶動中西部地區高質量發展。