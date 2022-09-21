大陸多地試行二手房「帶押過戶」 地方金融部門支持

隨着大陸多地開始試行二手房「帶押過戶」，有地方金融部門亦開始對此支持。9月21日，廣州發布《中國人民銀行廣州分行關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知》，這是地方金融部門首個公開對帶押過戶進行支持的政策。市場分析人士表示，目前已有多個城市推行二手房「帶押過戶」制度，隨着地方金融部門的鼓勵和重視，意味着此類制度將更加成熟和規範。

帶押過戶，是指存在抵押的房產不用提前還貸就能完成過戶，辦理新的抵押，發放新的貸款。濟南市不動產登記中心主任杜建剛表示，簡單說，傳統模式要求先解除抵押再過戶，而「帶押過戶」顧名思義，就是帶著抵押過戶，把解除抵押放在了最後環節，這一點調整就帶來兩個好處：一方面，這樣的舉措大大降低了交易成本；同時還可以做到全面化解了交易風險。

據香港文匯網，人民銀行廣州分行近日向轄內各中心支行及銀行機構下發，關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知，以貫徹落實中央政治局會議精神，進一步探索因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次文件實際上是一次抵押過戶操作模式的推廣文件，充分體現了廣州金融部門對於此類政策的重視，也是當前落實中央房地產政策的一項重要舉措。政策明確，推廣二手房「帶押過戶」模式，可在盤活二手房交易的同時，間接加快新房去化，形成新建商品房市場和二手房市場之間的相互促進，更好地滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場良性循環和健康發展。

同時，針對跨行間二手房「帶押過戶」可能產生產權過戶後，銀行抵押權落空、交易最終未達成的風險，可引入公證或擔保等第三方機構，保障資金安全，防控業務風險。從這裏可以看出，其已經意識到此類交易可能存在的相關風險，也對此類風險提出了公證或擔保的操作。

實際上近期各地均在推行二手房「帶押過戶」。「從此前的昆明、濟南，以及近期的無錫、福州、南京等城市，都在推進這項工作。」嚴躍進表示，「帶押過戶政策是今年創新力度較大的政策，結合廣州此次明文規定，說明此類制度將更加成熟和規範，也是二手房交易市場需要重點關注的政策創新要點。」

嚴躍進表示，此類政策意義重大，一方面是對於減少二手房的交易環節和流程具有積極作用，另一方面也有助於更好加快二手房的流通，客觀上是提振交易行情的重要策略。