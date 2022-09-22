深圳跨境人民幣結算量 累計17.4兆

中國人民銀行（大陸央行）深圳市中心支行20日發佈消息稱，自2009年至2022年8月末，深圳市跨境人民幣結算量累計達17.4兆元（人民幣，下同），與深圳有跨境人民幣收付業務往來的國家和地區達189個。

中新社報導，其中，2021年，深圳市人民幣跨境收付規模首次突破3兆元，較2012年增長5倍，人民幣跨境收付佔本外幣跨境收付的比重達47.5%，較2012年提升31個百分點。

近年來，跨境電商成為外貿新引擎。為支持跨境電商等外貿新業態發展，擴大人民幣在對外貿易中的使用，2018年1月，深圳轄內商業銀行推出「出口跨境電商直通車」業務，為出口電商企業提供跨境人民幣收款、境內清分、收支申報等金融服務，助力行業降本增效。截至2022年8月末，該業務共收款2146.4億元，累計為出口電商企業節約成本3.2億元，惠及中小企業6萬家。

在服務深圳企業「走出去」方面，2019年6月，粵港澳大灣區首家人民幣國際投貸基金——深圳博約國際投貸基金有限公司（博約基金）成立。2020年2月，博約基金在香港設立子基金，投資總規模達105億元。2022年2月，博約基金領投人工智能行業頭部企業依圖科技，交易金額達數億元。

據中國人民銀行深圳市中心支行相關負責人介紹，人民幣國際投貸基金的設立，能够發揮境內外聯動、投貸聯動的業務優勢，有效支持更多深圳企業在「走出去」過程中拓寬融資管道、減少兌換成本、增加國際競爭力，為帶動產業結構升級、穩定外資外貿基本盤、促進國際產能合作。

在粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點方面，自2021年9月至2022年8月末，通過深圳銀行參與試點的粵港澳大灣區居民達1.53萬人，跨境資金匯劃金額合計4.86億元，雙方向投資產品交易額合計2.97億元，約佔全粵港澳大灣區「跨境理財通」業務總量的三分之一。

在跨境人民幣貸款業務試點方面，2012年12月《前海跨境人民幣貸款管理暫行辦法》發佈，支持前海企業向港銀借入人民幣資金。至2017年4月試點結束，前海跨境人民幣貸款業務共提款371億元，涉及前海貸款企業170家，香港貸款銀行36家，深圳結算銀行28家。