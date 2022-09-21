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Toyota擬在年底前在大陸推第二款電動車bZ3
大陸工信部資料顯示，豐田（Toyota）bZ系列的第二款量產車型「一汽豐田bZ3」的申報資訊意外曝光，該車採用豐田e-TNGA平台打造，定位在純電中型車，最快會在今年底上市。
一財網報導，一汽豐田bZ3除了採用bZ系列的車型設計以外，新車還將搭載比亞迪旗下弗迪電池及電動機。其中，新車電池採用弗迪磷酸鐵鋰電池，電機方面則搭載由弗迪動力提供的TZ200-XS002後置單電機，包括高低功率兩種車型，分別為180kW和135kW。這款新車是比亞迪和一汽豐田首款深度合作的純電動轎車。
早在今年4月，豐田在大陸發起「一車按兩下」的攻勢，其合資公司一汽豐田以及廣汽豐田分別舉行電動車bZ4X預售發表會，這兩家合資車企公布的bZ4X預售價皆為人民幣22萬~30萬元。bZ4X是基於e-TNGA架構打造的BEV專屬平台的首款純電動車，其CLTC續航里程最大可達615km。bZ4X在設計、生產、行銷、服務以及使用者運營等方面皆採用了全新模式。
為了加快在大陸電動化步伐，豐田除了自身努力，還與比亞迪等企業抱團合作。此前，有外媒報導，豐田正計畫與比亞迪合作，在2022年底推出一款僅面向中國市場的小型電動轎車。此款新車的售價可能低於20萬元人民幣，將會作為豐田全新純電動汽車系列—bZ系列的第二款車型推出，有望於今年年底上市。從工信部資料來看，豐田第二款電動車可能就是bZ3。
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