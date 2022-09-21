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中國人民銀行：8月企業貸款利率4.05％ 史上最低
中國人民銀行金融市場司21日發文指出，2022年8月底，中國大陸的企業貸款平均利率4.05%，為官方有統計以來最低值。
人行指出，建立存款利率市場化調整機制，引導長期存款利率下行，穩定銀行負債成本，為讓利企業提供堅實基礎，人行深入推進貸款市場報價利率（LPR）改革，疏通貨幣政策傳導機制，堅決打破貸款利率隱性下限，有效降低企業融資成本。
人行統計顯示，2022年8月底，企業貸款平均利率4.05%，為有統計以來最低值。建立存款利率市場化調整機制，引導長期存款利率下行，穩定銀行負債成本，為讓利企業提供堅實基礎。
僅2020年一年，金融系統主動讓利實體經濟人民幣1.5兆元。利率市場化調節金融資源配置作用的持續發力，有利於提高小微、民營企業信貸市場的競爭性，促進金融資源更多流向小微、民營企業。
人行強調，未來要精準滴灌重點領域，專門創設科技創新再貸款，鼓勵金融機構創新開展智慧財產權質押、投貸聯動等服務，持續加大對高新製造、技術攻關等重點企業的金融支持。2022年7月底，製造業中長期貸款餘額增速29.8%，其中高技術製造業中長期貸款餘額增速30.4%，增速持續維持高位。
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