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歐商對陸失去信心 陸外交部：積極為中歐經貿闢新空間

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站
中國大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站

歐盟在華商會21日發布的一份報告稱，一些歐洲國家在華公司正在重新考慮他們在華投資的決策。大陸外交部發言人汪文斌於21日記者會回應，中國正積極建構新發展格局，為中歐經貿合作開闢新空間。

汪文斌表示，當前中國大陸正積極構建新發展格局，推動建設更高水平開放型經濟新體制，構建市場化、法治化、國際化營商環境，將為包括歐洲國家在內的各國企業帶來更廣闊的發展機遇，為中歐經貿合作開闢新的空間。

汪文斌也呼籲，希望包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開放、透明、非歧視的營商環境。

歐盟商會21日警告，歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，因其防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關鍵因素。該會發布的報告指出，中方應避免反覆無常的政策轉變，深化與歐盟的合作，並增加國際航班，而歐盟則應積極主動與中國接觸，拒絕脫鈎的呼聲。

商會還表示，除了疫情因素外，大陸國有企業的改革停滯不前、歐洲公民從中國出走、大陸員工出國的旅行限制，以及政治干預商業情況加劇，都損害中國的吸引力。因此有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。

歐盟 汪文斌 國際航班

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