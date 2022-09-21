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加速開發 陸非油氣礦產探勘投資九年來首次正增長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸非油氣礦產地質勘查投資2021年呈現九年來正增長。圖／路透社
大陸非油氣礦產地質勘查投資2021年呈現九年來正增長。圖／路透社

大陸自然資源部21日發布《中國礦產資源報告2022》顯示，截至2021年底，中國石油、天然氣剩餘探明技術可採儲量已達36.89億噸、6.34萬億立方公尺。與此同時，大陸全國已發現173種礦產，其中，能源礦產13種，金屬礦產59種，非金屬礦產95種，水氣礦產6種。而非油氣礦產地質勘查投資自2013年，九年以來首次實現正增長。

2021年，中國地質勘查投資人民幣972.87億元，較上年增長11.6%。其中，油氣地質勘查投資799.06億元，增長12.5%；非油氣礦產地質勘查投資173.81億元，年增7.5%。在非油氣礦產地質勘查中，以煤炭、金礦、鉛鋅礦、鈾礦、銅礦為主，該五類礦產佔非油氣礦產勘查總投入的51.2%。

此外，非油氣礦產地質勘查完成鑽探工作量637萬米，年增20.6%。全國新發現非油氣礦產地95處。其中，新發現礦產地數量排名前五位的礦種依次是地熱、飾面用花崗岩、水泥用灰岩、建築用花崗岩、陶瓷用砂岩。

去年全國非油氣地勘單位共有2500餘家，實現總收入約人民幣4,047億元，年增22.6%。非油氣地質勘查行業隊伍規模、單位總收入和人均工資穩步增長，地勘行業地勘專用儀器設備淨值減少。

《報告》也顯示大陸能源生產與消費結構正在產生變化。去年，大陸一次能源生產總量為43.3億噸標準煤，較上年增長6.2%。能源生產結構中，煤炭佔67%，石油佔6.6%，天然氣佔6.1%，水電、核電、風電和光電等非化石能源佔20.3%。

大陸去年能源消費總量52.4億噸標準煤，年增5.2%，能源自給率為82.6%。同期，大陸國內煤炭消費佔一次能源消費總量的比重為56%，石油佔18.5%，天然氣佔8.9%，水電、核電、風電等非化石能源佔16.6%。相較十年前，煤炭消費佔能源消費比重下降了14.2個百分點，水電、核電、風電等非化石能源比重提高了8.2個百分點。

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