激活市場 人行廣州分行鼓勵「帶押過戶」 多地料跟進

近期，大陸多個樓市熱點城市紛宣布推行二手房「帶押過戶」模式。據廣州日報報導，人民銀行廣州分行近日向轄內各中心支行及銀行機構發佈關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知。分析認為在貸款額度足夠狀況下，該業務有操作空間。預計未來有更多城市會加入相關政策行列。

什麼是「帶押過戶」？在傳統操作中，購買的二手房如果貸款沒有還清，需要先給房主墊付一筆資金，解押房產才能過戶，這筆資金少則人民幣幾十萬元，多至上千萬元。不僅存在一定風險，還可能存在過橋費用。而「帶押過戶」，則是在無需贖樓的情況下完成過戶、抵押、發放新貸款。

人民銀行廣州分行有關人員表示，二手房「帶押過戶」模式的核心是免去提前還貸以註銷抵押登記的「過橋」環節，實現貸款資金到帳與產權過戶登記、抵押權註銷和設立登記同步辦理。與原交易模式相比，可大幅縮短交易時間，降低交易成本，提升交易效率和便利度，有利於激發二手房市場交易活力。

據每日經濟新聞報導，中原地產首席分析師張大偉指出，帶押過戶業務本身操作並不複雜，過去銀行方面不願意操作，主因在於貸款額度吃緊。如今，銀行在貸款額度足夠的情況下有了操作的可能。

近一周，不少地區推動帶押過戶模式。19日，無錫市區首單「帶押過戶」二手房交易業務正式落地，建設銀行無錫分行一位房貸用戶在未提前還貸的情況下順利將名下的房產完成交易過戶。

16日，南京市不動產登記中心官方訊息平台發布公告指出，南京市全面推行二手房「帶押過戶」的模式。截至目前，全市完成158套房屋「帶押過戶」登記工作，交易價值超人民幣5億元。

截至目前，已有青島、珠海、昆明、金華、深圳、濟南、西安、南京、福州、無錫等超過10座城市推行二手房帶押過戶模式。