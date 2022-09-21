快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

大陸經濟放緩對台影響？元大寶華：影響正下降

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
許多機構分析中國大陸經濟目前面臨更大的下行風險，台灣元大寶華分析受到兩岸出口互補性下降，受到的影響也正在下降。（路透）
許多機構分析中國大陸經濟目前面臨更大的下行風險，台灣元大寶華分析受到兩岸出口互補性下降，受到的影響也正在下降。（路透）

兩岸經貿關係緊密，外界關注大陸經濟下行對台灣影響有多大。元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華21日在「2022、2023年台灣經濟預測」記者會中指出，據2018年數據估算，從投入產出表來，大陸最終需求每下降1%，推估台灣總產出會下降0.136%。此外，2018年後，大陸進口與台灣出口互補性下降，這也意味大陸經濟放緩對台灣影響下降。

根據元大寶華綜合經濟研究院依據經濟合作發展組織（OECD）與國際貨幣基金（IMF）產品附加價值數據估算，得出各國附加價值受大陸最終需求影響比例。如果大陸最終需求每下降1%，東亞地區受到影響比例較大，比如台灣、香港、韓國與新加坡等地，分別推估出會下降0.136%、0.117%、0.095%與0.092%。

那麼在2018年以後狀況如何？元大寶華團隊以大陸進口與台灣出口互補性來估算，2018年互補性為64.1，但2019年至2021年，互補性逐年下降，分別為60、60.4與58.4。因此認為，大陸經濟放緩對台灣影響也隨之下降。

不過，葉銀華說明，雖然從數據上可直觀推估外貿互補性正下降、台資回台等狀況能減緩大陸經濟下行對台影響，但其中仍存在許多複雜情境與狀況，精確的數字「難以估算。」

此外，葉銀華也提醒大陸金融風險顯著，特別是城投債與房市問題嚴重，預計2023年為高風險房企償債高峰，如果大陸官方處理不慎，恐觸發「中國版雷曼時刻」降臨。他說，受到產業整改、新冠疫情爆發與清零政策影響，大陸股市與房市低迷，市場資金充裕但欠缺優質資產，導致資金大量流出非標箱目，影子銀行比重升高、城投債總額持續走升；此外，大陸房企違約狀況持續增加，營收前50大房企中，踩線房企佔51.5%。

疫情

延伸閱讀

台美合作升級 陸：強化塑造反獨促統大勢

統一有無時間表？ 國台辦未正面解答

中台辦：為遏制台獨 大陸將適時推出相關法治新舉措

中共中央台辦陳元豐：堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀

相關新聞

歐商對陸失去信心 陸外交部：積極為中歐經貿闢新空間

歐盟在華商會21日發布的一份報告稱，一些歐洲國家在華公司正在重新考慮他們在華投資的決策。大陸外交部發言人汪文斌於21日記...

加速開發 陸非油氣礦產探勘投資九年來首次正增長

大陸自然資源部21日發布《中國礦產資源報告2022》顯示，截至2021年底，中國石油、天然氣剩餘探明技術可採儲量已達36...

深圳人口密度每平方公里逾7000人 居中國榜首

最新統計結果顯示，中國大陸有21個城市的市域人口密度超過每平方公里1000人，其中深圳以每平方公里逾7000人（人均面積...

電視劇也有「龍標」！ 陸21日啟用國產劇片頭統一標識

大陸電影通過公映核可、片頭上「龍標」成為閱聽者共同印象，現在大陸國產電視劇也要上標。據國家廣播電視總局21日消息，為適應...

來自大陸的需求下滑 台灣出口商憂心忡忡

台灣出口商感受到了大陸經濟疲軟帶來的痛苦，再加上全球經濟放緩和地緣政治緊張局勢不斷升級，也對台灣造成衝擊。

回購難阻跌勢 騰訊股價創近三年新低 市值蒸發逾18兆

大陸互聯網巨頭騰訊股價創新低！21日港股開盤，騰訊控股開低走低，盤中股價一度跌至287.6港元，創2018年12月以來新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。