大陸經濟放緩對台影響？元大寶華：影響正下降

兩岸經貿關係緊密，外界關注大陸經濟下行對台灣影響有多大。元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華21日在「2022、2023年台灣經濟預測」記者會中指出，據2018年數據估算，從投入產出表來，大陸最終需求每下降1%，推估台灣總產出會下降0.136%。此外，2018年後，大陸進口與台灣出口互補性下降，這也意味大陸經濟放緩對台灣影響下降。

根據元大寶華綜合經濟研究院依據經濟合作發展組織（OECD）與國際貨幣基金（IMF）產品附加價值數據估算，得出各國附加價值受大陸最終需求影響比例。如果大陸最終需求每下降1%，東亞地區受到影響比例較大，比如台灣、香港、韓國與新加坡等地，分別推估出會下降0.136%、0.117%、0.095%與0.092%。

那麼在2018年以後狀況如何？元大寶華團隊以大陸進口與台灣出口互補性來估算，2018年互補性為64.1，但2019年至2021年，互補性逐年下降，分別為60、60.4與58.4。因此認為，大陸經濟放緩對台灣影響也隨之下降。

不過，葉銀華說明，雖然從數據上可直觀推估外貿互補性正下降、台資回台等狀況能減緩大陸經濟下行對台影響，但其中仍存在許多複雜情境與狀況，精確的數字「難以估算。」

此外，葉銀華也提醒大陸金融風險顯著，特別是城投債與房市問題嚴重，預計2023年為高風險房企償債高峰，如果大陸官方處理不慎，恐觸發「中國版雷曼時刻」降臨。他說，受到產業整改、新冠疫情爆發與清零政策影響，大陸股市與房市低迷，市場資金充裕但欠缺優質資產，導致資金大量流出非標箱目，影子銀行比重升高、城投債總額持續走升；此外，大陸房企違約狀況持續增加，營收前50大房企中，踩線房企佔51.5%。