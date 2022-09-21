台美合作升級 陸：強化塑造反獨促統大勢

在兩岸關係緊張下，台美關係持續升級，包括美國總統拜登發表明確軍事保台言論、眾議院議長裴洛西訪台等，中共中央台辦（大陸國台辦）發言人朱鳳蓮21日在北京一場記者會上表示，大陸將繼續團結台灣一切反獨力量和積極因素，強化塑造反獨促統大勢，並指陸方採取的反制行動，針對的是台獨分裂和外部勢力干涉，「絕不是廣大台灣同胞。」

中共中宣部21日繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，大陸國台辦官員以中共中央台辦的黨職身分出席，現場有陸媒關切大陸如何反制「美國打台灣牌」，以及民進黨主張「兩岸互不隸屬」。

朱鳳蓮對此重申，2016年以來，兩岸關係嚴峻複雜，台海局勢緊張動盪，根源就在於「民進黨當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，極力迎合外部勢力「以台制華」圖謀，不斷進行謀「獨」挑釁。

她說，裴洛西訪台是台美勾連的嚴重升級，是對「中國主權和領土完整」的嚴重侵害，中國大陸給予嚴厲譴責和強烈抗議，並採取一系列堅決有力的反制行動。

朱鳳蓮補充，需要指出一點，我們（中國大陸）採取反制行動，針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，絕不是廣大台灣同胞。

展望未來，她表示，大陸將繼續團結島內一切反獨力量和積極因素，擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，厚植兩岸同胞共同利益，增進心靈契合，孤立打擊台獨勢力，強化塑造反獨促統大勢。

朱鳳蓮重申台獨是絕路、勿低估大陸捍衛國家主權和領土完整決心等立場，表示有改革開放40多年積累的物質基礎，有「14億多中國人民的強大民意」，大陸一定能堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決反對一切外部勢力干涉，紮實推進祖國統一進程。

至於民進黨主張互不隸屬，大陸認為美方掏空一中原則，中共中央台辦研究局局長仇開明定義，無論是「互不隸屬」謬論，還是美方掏空「一個中國原則」，都是試圖歪曲台灣問題的性質和現狀、否定「一個中國原則」。

他一一細數自12世紀中葉以來的歷史，表示雖因內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。仇開明說，我們敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。