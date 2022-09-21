統一有無時間表？ 國台辦未正面解答
中共中宣部21日繼續舉辦「中國這十年」系列記者會，大陸國台辦官員以中共中央台辦的黨職身分出席，對於媒體關切大陸「解決台灣問題，實現祖國完全統一有沒有時間表？」中共中央台辦宣傳局長（大陸國台辦新聞局長）馬曉光回應說，我願意再次重申，我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。
馬曉光進一步指，我們（中國大陸）這種高度自信來自於國家的發展進步，來自於「14億多中國人民」的強大民意支持，來自於中華悠久歷史文化，所以說我們願意繼續以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景。
馬曉光說，中國大陸捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，絕不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。
他重申，如果「台獨」分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。「台獨」分裂勢力企圖「以武拒統」、「倚外謀獨」，只會加快自身滅亡。
馬曉光在回應的最後強調統一是無法阻擋的歷史大勢。他說，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨民族復興而解決，在中華民族走向偉大復興的歷史進程中，我們一定能夠實現祖國完全統一。」
另一方面，對於有陸媒進一步追問台海情勢已更複雜嚴峻、所謂「綠化」上升，大陸民眾對實現統一存在擔心。中共中央台辦研究局長仇開明回應時繼續表示，儘管面臨多重挑戰，但大陸於解決台灣問題，實現祖國完全統一，既有戰略定力和歷史耐心，也充滿自信。他說，信心來自國家發展進步、人民的力量等，台獨、抗拒統一絕不可能得逞。
在公布兩批「台獨」頑固份子後，是否進一步採取措施，或推出《反分裂國家法》實施細則、制定「國家統一法」？中共中央台辦發言人朱鳳蓮說，大陸將持續加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，推進統一進程，也將根據形勢發展變化，進一步推出反對和遏制「台獨」分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權、安全、發展利益。
值得注意的是，這一場難得在大陸國務院新聞辦公室發布廳舉行的「涉台」記者會，僅開放兩家台灣媒體，就兩岸經濟文化交流議題提問，相比前一日涉港澳的記者會上開放五家港媒、一家澳門媒體提問有所落差。
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