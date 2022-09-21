中台辦：為遏制台獨 大陸將適時推出相關法治新舉措

大陸中共中宣部21日上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，由中共中央台辦說明十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。中台辦宣傳局副局長朱鳳蓮表示，為反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑，大陸將進一步推出相關法治新舉措。

央視報導，中台辦研究局長仇開明在回答媒體問及大陸掌握兩岸關係的主導權和主動權相關問題時表示，儘管當前台海形勢嚴峻複雜，面臨多重挑戰，但是我們（大陸）對於解決台灣問題實現祖國完全統一，既有戰略定力和歷史耐心，也充滿了自信，這份信心來自國家的發展進步。

他說，改革開放四十年來，大陸的國家綜合實力和國際影響力已極大提升，大陸已經對台灣形成全面性實力優勢，2021年大陸國內生產總值超過了114萬億元人民幣，大陸有14億多人口，4億多中等收入群體，有1.6億市場主體和全球最完備，規模最大的工業體系。隨著大陸的持續發展。將不斷增強對台灣社會的影響力、吸引力，不斷增強對兩岸關係發展的牽引力，主導權。

仇開明表示，海內外中華兒女熱切期盼統一，堅定捍衛統一，這是我們（大陸）的最大底氣所在，這份信心更來自文化的力量，文化的紐帶最牢固，文化的力量最持久，幾千年來中華民族始終追求團結統一，大一統的文化理念深深融入中國人的血脈。搞台獨分裂抗拒統一，根本過不了中華民族的歷史和文化這一關，也根本過不了14億多中國人民的決心和意志這一關，是絕對不可能得逞的。

中台辦宣傳局長馬曉光重申，大陸堅持和平統一、一國兩制的基本方針，以最大的誠意、盡最大的努力來爭取和平統一的前景。「同時，我們也必須把話講清楚，我們（大陸）捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，絕不允許任何人任何勢力，侵犯和分裂祖國的神聖領土。如果台獨分裂勢力和外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。台獨分裂勢力企圖以武拒統、以外謀獨，只會加快自身滅亡。」

中台辦宣傳局副局長朱鳳蓮則說：「大陸的憲法和反分裂國家法、國家安全法等法律對於解決台灣問題、促進祖國統一已有明確的規定。我們將持續加強運用法治方式和法治力量打擊台獨分裂勢力，推進祖國統一進程，我們也將根據形勢發展變化，進一步出台反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權安全發展利益」。