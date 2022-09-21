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大陸「中國聯通」被美制裁 大陸三大電信營運商全遭點名

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸三大電信營運商的中國聯通也被美國以威脅國家安全制裁。（東方IC）
大陸三大電信營運商的中國聯通也被美國以威脅國家安全制裁。（東方IC）

大陸企業在美再遭打壓，美國聯邦傳播委員會（FCC）美東時間20日宣布將中國聯通列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」的清單。

一同被FCC拉入黑名單的還有「中國太平洋網路公司」（Pacific Networks）及其全資子公司「信通」（ComNet）。加上之前已被點名的中國移動和中國電信，中國三大電信運營商全部上榜。

財聯社報導，近期以來，美國政府機構一直在頻繁打壓中國企業。去年3月，FCC將華為、中興、海能達、海康威視和大華股份這五家中企列入清單。今年3月，中國電信和中國移動被列入清單，現在則是中國聯通。

這項制裁是FCC依據2019年頒佈的一項旨在保護美國通信網路安全的法律實施的，進入清單的公司被認定對美國國家通信安全構成威脅。

列入清單名單意味著FCC每年80億美元的服務基金將不得被用於購買或維護這些公司的產品。該基金用於支援農村地區、低收入消費者以及學校、圖書館和醫院等設施的電信設備。

對於美方制裁中國企業的行為，中國駐華盛頓大使館在今年早些時候表示，FCC濫用國家權力，在沒有事實根據的情況下，惡意攻擊中國電信運營商，美國應立即停止對中國公司的無理打壓。

美國 圖書館 和服

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